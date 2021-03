T-Mobile met tout en œuvre sur les solutions d’entreprise, annonce Internet 5G pour les bureaux à domicile et la collaboration basée sur le cloud

T-Mobile annonce une nouvelle plateforme pour les entreprises clientes. Il lance trois nouveaux produits qui tirent parti du réseau 5G de T-Mobile et d’un partenariat avec Dialpad. Parmi les produits annoncés, T-Mobile commencera à proposer des forfaits «Home Office 5G Internet» en concurrence avec les câblo-opérateurs.

Il se lancera également dans le secteur de la collaboration basée sur le cloud qui peut remplacer un PBX de bureau, des vidéoconférences et des conférences vocales, et s’intègre aux applications Office 365. Enfin, il existe une solution d’entreprise complète qui comprend des données 5G illimitées.

À partir du Home Office 5G de T-Mobile, celui-ci sera livré avec un routeur 5G dédié. Avec la façon dont T-Mobile le formule, il semble que Home Office 5G est une connexion Internet dédiée au travail de bureau conçue pour les clients dont la connexion Internet régionale peut être lente ou peu fiable. Une ligne 5G Home Office commencera à 90 USD par mois et, en fonction de la congestion de la tour, elle pourra être limitée après 50 Go d’utilisation au cours du mois. De plus, le streaming vidéo sera optimisé pour une résolution de 480p. Ce n’est certainement pas un plan pour remplacer votre Internet à la maison.

T-Mobile Collaborate est une plate-forme de travail destinée à remplacer un PBX de bureau (système de commutation téléphonique). Avec plus d’employés travaillant à domicile, cette solution permettrait aux entreprises d’organiser des visioconférences, des conférences téléphoniques et permettrait aux employés de transférer les appels vers d’autres services de l’entreprise. Toutes ces solutions sont basées sur le cloud afin de virtualiser la façon dont un bureau communique au sein ou entre les services.



Routeur T-Mobile Home Office 5G

Collaborate s’intégrera également aux applications Office 365 pour tirer davantage parti d’un abonnement à une suite bureautique existant avec Microsoft.

Enfin, Enterprise Unlimited nécessite un compte avec 11 lignes mobiles ou plus. Cela viendra avec des données 5G / 4G illimitées, 10 Go de partage de connexion par ligne (après quoi vous serez réduit aux vitesses 3G) et avec un accès à Collaborate de T-Mobile.

Ces forfaits ne conviennent certainement pas aux consommateurs, et l’Internet à domicile 5G ne remplacera pas un forfait Internet à domicile car il existe un plafond de données. Ces solutions peuvent être avantageuses pour certaines petites et moyennes entreprises qui pourraient payer beaucoup pour recevoir des services Internet et des lignes fixes d’affaires, qui sont toujours facturés à un prix élevé par rapport aux forfaits grand public.

Il est intéressant de voir comment les solutions d’entreprise évoluent pour servir les entreprises qui sont passées au travail presque entièrement à domicile. Les opérateurs de téléphonie mobile pourraient continuer à faire affaire avec les fournisseurs de services régionaux, car la 5G devient de plus en plus capable de prendre en charge des infrastructures de données massives. Nous devrions voir un bond de l’Internet 5G à domicile dans les années à venir.

