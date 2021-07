T-Mobile lance REVVL V+ 5G avec Dimensity 700 pour 200 $

T-Mobile annonce la nouvelle entrée de sa famille REVVL. L’opérateur américain propose une gamme de téléphones Android soucieux de leur budget et le dernier ajout est le REVVL V+ 5G. Il peut être acheté pour 199 $ avec la prise en charge des réseaux 5G inférieurs à 5 de T-Mobile, mais qu’est-ce qu’il a d’autre ?

Il y a un grand écran LCD de 6,82 pouces avec une résolution de 720p+. Ce téléphone est alimenté par la puce Dimensity 700 de MediaTek associée à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Il existe également une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W (un câble de charge et un adaptateur sont inclus dans la boîte). Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

Il y a une configuration triple caméra à l’arrière composée d’une caméra principale de 16MP, ainsi que de caméras secondaires de 5MP et 2MP. La caméra selfie est contenue dans une encoche à l’avant et c’est un vivaneau de 16MP.

Le REVVL V+ 5G sera disponible dans les magasins Metro à partir du 12 juillet, les magasins physiques et en ligne de T-Mobile commençant les ventes le 23 juillet pour 200 $. C’est 8,34 $/mois pour 24 mois, taxes de vente non comprises.

La source