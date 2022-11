T-Mobile facturera des frais d’activation de 35 $ pour les transactions en ligne

Les frais d’activation de 35 $ de T-Mobile seront bientôt s’appliquent à presque toutes les transactions d’appareils. Cela empêchera les gens d’éviter les frais en utilisant le système en ligne du transporteur pour les mises à niveau et les activations, comme l’a rapporté lundi T-Mo Report citant des documents internes de l’entreprise, dont certains étaient posté sur Reddit.

Les prétendus documents internes indiquent que T-Mobile remplace ses frais d’assistance assistée (ASC) et ses frais d’assistance de mise à niveau (USC) par des “frais de connexion uniques de 35 $ pour tous les appareils mobiles et haut débit”.

T-Mobile a confirmé le changement dans une déclaration envoyée par e-mail à Crumpe, indiquant qu’il s’appliquera aux appareils haut débit à partir du 3 novembre et aux appareils mobiles à partir du 15 novembre. Il s’appliquera à toutes les activations et mises à niveau sur les appareils mobiles et haut débit effectués en magasin, en ligne. , par chat et par téléphone.

Auparavant, les frais ASC / USC ne s’appliquaient pas aux transactions en ligne car ils ne nécessitaient pas de personnel d’assistance à la clientèle, a déclaré T-Mo Report.

Les activations prépayées sont actuellement exclues des frais, de même que toutes les transactions qui n’incluent pas un nouvel appareil connecté au réseau, comme une carte SIM, selon le rapport.

Verizon et AT&T facturer des frais d’activation similaires.