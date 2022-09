T-Mobile étend la couverture Internet domestique 5G à 9 millions de foyers supplémentaires

T Mobile a déclaré mardi qu’il a prolongé son Service Internet à domicile 5G couvrir 9 millions de foyers dans 64 villes du Connecticut, du Maryland, du Massachusetts, du New Jersey, de New York et de Pennsylvanie.

L’expansion pourrait apporter un service haut débit fiable à potentiellement des millions de zones rurales et suburbaines avec des options Internet limitées. Selon la société, un tiers des zones de service de T-Mobile, y compris celles de la nouvelle expansion, se trouvent dans “l’Amérique rurale”. endroits où l’accès à Internet haut débit n’est pas bon marché, voire pas du tout.

Le service Internet sans fil à domicile, qui peut offrir des vitesses allant de 33 Mbps à 182 Mbps, commence à un tarif forfaitaire de 50 $ par mois avec paiement automatique (30 $ par mois pour les ménages avec un forfait Magenta MAX admissible). Ce n’est en aucun cas extrêmement rapide, mais le prix est correct et les vitesses sont plus rapides que de nombreuses options Internet rurales, telles que Satellite ou ADSL. Un porte-parole de T-Mobile a déclaré à CNET que “nous nous attendons à ce que beaucoup de nos clients voient des vitesses supérieures à 100 Mbps”. Les conditions de service — pas de contratspas de frais d’équipement, pas de limite de données – sont aussi amicaux que vous le trouverez auprès de n’importe quel FAI, rural ou autre.

L’Internet domestique 5G est encore une technologie relativement nouvelle, mais T-Mobile s’avère déjà être un concurrent dans l’industrie du haut débit domestique. Lors de sa première apparition dans le Rapport sur l’indice de satisfaction client américainT-Mobile s’est classé deuxième parmi les principaux fournisseurs d’accès Internet avec un score de 71/100, juste un point derrière Verizon Fios.

Visite T Mobile pour plus de détails sur l’Internet domestique 5G et pour vérifier la disponibilité dans votre région. T-Mobile note que “la disponibilité est basée sur la capacité du réseau”, il peut donc être utile de vérifier le plus tôt possible si vous souhaitez essayer le service.