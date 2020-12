Il y a environ une semaine, AT&T a commencé à déployer la mise à jour d’Android 11 avec One UI 3.0 sur ses unités Galaxy Note20 Ultra 5G, et aujourd’hui, T-Mobile et Verizon se sont associés pour le plaisir, pour le haut de gamme Note également. comme la vanille Note20.

Comme d’habitude, ces déploiements sont par étapes et cela peut prendre quelques jours (voire plusieurs semaines) pour que chaque unité disponible reçoive la notification de mise à jour tant convoitée. Pendant que vous gardez cela à l’esprit, si vous êtes impatient, vous pouvez toujours simplement écraser le Télécharger et installer bouton de Paramètres> Mise à jour du logiciel.

Les téléchargements pèsent environ 2,5 Go et vous obtenez également le niveau de correctif de sécurité de décembre 2020, sans surprise. Si vous êtes intéressé par ce que le tout nouveau One UI 3.0 apporte à la table, lisez notre ventilation détaillée ici.

