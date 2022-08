T-Mobile et SpaceX s’associent pour stimuler la connectivité dans les zones sans couverture cellulaire

T-Mobile se tourne vers les satellites de SpaceX dans le ciel pour étoffer sa couverture réseau. Jeudi, les deux sociétés ont annoncé qu’elles travailleraient ensemble pour “apporter la connectivité des téléphones portables partout”, notamment en offrant “une couverture complète dans la plupart des endroits aux États-Unis”.

Le partenariat vise à utiliser la constellation de satellites en orbite terrestre basse de SpaceX pour diffuser la connectivité que les utilisateurs de T-Mobile peuvent exploiter. Alors que SpaceX propose déjà un service Internet à domicile dans le monde grâce à son programme Starlinkavec ce programme, les utilisateurs de T-Mobile devraient pouvoir se connecter aux satellites SpaceX via un “nouveau réseau, diffusé à partir des satellites de Starlink en utilisant le spectre médian de T-Mobile dans tout le pays”.

Bien que la société n’ait pas encore fourni de détails sur l’endroit où le réseau apparaîtra, T-Mobile indique qu’il devrait fournir “une couverture presque complète presque partout où un client peut voir le ciel”, les entreprises envisageant ce service comme un remplacement pour l’utilisation de téléphones satellites. dans des régions éloignées comme un parc national ou dans les montagnes.

Le transporteur commencera à offrir un service via SpaceX dans une version bêta qui aura lieu dans “certaines zones d’ici la fin de l’année prochaine” alors que SpaceX lance ses satellites Starlink V2. Une fois opérationnel, le réseau devrait couvrir la partie continentale des États-Unis ainsi qu’Hawaï, des “parties” de l’Alaska, de Porto Rico et des “eaux territoriales”.

La version bêta sera initialement limitée à la messagerie texte (via SMS, MMS et “applications de messagerie participantes”), bien que T-Mobile et SpaceX soient ouverts à l’ajout de la prise en charge de la voix et des données à l’avenir (bien qu’aucun calendrier ne soit donné au-delà “des années à venir “).

Il n’est pas immédiatement clair si ce réseau aura une désignation spéciale sur les appareils des utilisateurs. Le transporteur a déclaré à CNET que le lancement initial ne diffuserait pas de signal 5G et qu’il partagerait plus de détails “à l’avenir”.

Étant donné que le nouveau réseau diffuse sur le spectre médian de T-Mobile, l’opérateur sans fil a déclaré que la “grande majorité des smartphones” déjà sur son réseau seront compatibles avec le nouveau service et que les utilisateurs n’auront pas nécessairement besoin d’acheter un nouveau téléphone pour puiser dans le signal.

Le réseau cellulaire sera exclusif aux clients de T-Mobile et existera parallèlement au programme haut débit Starlink de SpaceX sur les futurs satellites lancés par SpaceX.

“Nous avons toujours pensé différemment à ce que cela signifie de garder les clients connectés, et c’est pourquoi nous travaillons avec les meilleurs pour offrir une couverture au-delà de tout ce que les clients ont jamais vu auparavant”, a déclaré le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, dans un communiqué. .

Les entreprises ne s’associent pas au haut débit domestique avec cette annonce, bien que les deux offrent des services similaires mais concurrents, en particulier pour ceux qui recherchent une connectivité dans les zones rurales. Pour sa part, l’opérateur sans fil a déclaré qu’il était “toujours ouvert aux moyens de poursuivre notre mission de fournir à plus de foyers un haut débit fiable” et Sievert a noté lors de l’événement qu’il était prêt à utiliser SpaceX pour aider à fournir une liaison pour la cellule au sol de T-Mobile. tours à l’avenir.



Les deux sociétés présentent le programme comme une initiative mondiale et lancent une “invitation ouverte” aux opérateurs du monde entier, T-Mobile promettant qu’il offrira une “itinérance réciproque” aux autres fournisseurs de services sans fil qui se joindront à eux. Il n’est pas clair si T -Mobile accueillerait AT&T ou Verizon dans ce programme ou s’il a une exclusivité aux États-Unis sur son partenariat avec SpaceX.

En ce qui concerne les prix, Sievert a déclaré que la société prévoyait de l’inclure dans les “forfaits les plus populaires” du transporteur, bien que les forfaits plus anciens ou moins chers puissent devoir payer des frais mensuels pour la fonctionnalité.

Le partenariat SpaceX de T-Mobile est le dernier rapprochement entre un opérateur de téléphonie mobile traditionnel et un fournisseur de satellites pour renforcer la couverture. L’année dernière, Verizon a annoncé qu’il travaillerait avec le projet Kuiper d’Amazonconcurrent de SpaceX et de son programme Starlink, pour augmenter sa couverture 4G LTE et 5G.

Verizon a déclaré à CNET que l’objectif de ce partenariat – qui n’est pas exclusif – était de “rendre rouge toute la carte des États-Unis”, en référence à la couleur de la marque Verizon et à ses cartes de couverture où le rouge indique les zones où vous pouvez trouver son réseau sans fil. prestations de service. Cependant, aucune des deux sociétés n’a fourni de calendrier pour la disponibilité du service, le porte-parole de Verizon ayant déclaré à CNET l’année dernière que le projet était dans “quelques années”.

AT&T a également examiné les satellites pour renforcer sa couverture, notamment en concluant un accord l’année dernière avec la société de satellites OneWeb pour offrir des connexions aux utilisateurs professionnels de l’opérateur sans filbien qu’il n’ait pas annoncé de plans pour une offre grand public.