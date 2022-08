T-Mobile et SpaceX s’associent pour diffuser la 5G directement sur votre téléphone depuis l’espace

T-Mobile et SpaceX ont organisé un événement d’annonce à la Starbase située à Boca China, au Texas. Lors de cet événement surprise, les entreprises ont annoncé une vision pour l’avenir où les zones mortes seraient effectivement éliminées en utilisant les satellites Starlink de SpaceX pour fournir une couverture de secours dans les zones où il n’y a autrement aucune couverture cellulaire terrestre. Des zones comme les parcs nationaux, des endroits éloignés aux États-Unis ou dans l’océan.

Le livestream a commencé par une présentation vidéo de personnes qui vivent, travaillent et jouent dans les régions les plus reculées des États-Unis. Pour ces personnes, ne pas avoir de signal cellulaire pourrait signifier la différence entre la vie et la mort dans des situations d’urgence.

“Il s’agit de résoudre le plus gros problème de l’histoire de plus de 40 ans de notre industrie”, explique Mike Sievert, PDG de T-mobile. « Ce partenariat a une vision qui est la fin des zones mortes mobiles ». Selon le PDG, il y a plus de 500 000 miles carrés de sol américain non couvert. Et l’idée peinte dans la présentation en direct est celle où les gens n’auraient jamais à s’inquiéter de perdre le signal en cas d’urgence.

Sievert affirme que tant que vous aurez une vue dégagée du ciel, vous serez connecté au réseau de T-Mobile sur votre smartphone. T-Mobile consacrera une tranche de son spectre PCS milieu de bande à l’intégration avec les satellites Starlink qui seront lancés en orbite l’année prochaine. Les smartphones recevront un signal s’ils sont dans une poche dans une voiture.

SpaceX commencera à déployer des satellites Starlink de deuxième génération équipés d’antennes à réseau phasé qui pourront compenser les vitesses d’orbite pour fournir une connexion. “J’espère que le public comprendra l’ampleur de l’annonce”, a déclaré Elon Musk sur scène.

Les satellites imiteront une « cellule » sur terre qui pourra fournir des vitesses allant jusqu’à 2 Mbps. Musk dit que cela devrait être suffisant pour gérer 1 000 à 2 000 appels vocaux simultanés ou des centaines de milliers de messages texte. Le service prendra d’abord en charge l’envoi et la réception de messages et il est prévu de pouvoir éventuellement gérer la voix et les données. Musk a précisé sur scène que ces satellites ne sont pas destinés à remplacer les tours traditionnelles, mais fournissent un réseau redondant qui pourrait remplir les zones vides et potentiellement fournir un réseau temporaire lors d’une catastrophe naturelle lorsque les tours cellulaires se déconnectent.

Vous pourrez obtenir un signal sur votre smartphone existant, tant qu’il peut capter le spectre PCS milieu de bande de T-Mobile (bande n41 sur 2,5 GHz). Les satellites seront équipés d’équipements pouvant se connecter à votre smartphone sans aucun matériel supplémentaire.

Le service satellite sera mis en ligne pour un test bêta plus tard en 2023 avec un lancement public possible pour 2024. Les forfaits “les plus populaires” de T-Mobile (probablement Magenta MAX de T-Mobile) pourront accéder à la connexion Starlink sans frais supplémentaires pendant que les clients sur les plans moins chers peuvent payer des frais supplémentaires pour l’accès.

Sur scène, Elon Musk a lancé une invitation ouverte aux opérateurs mondiaux de téléphonie mobile. “Veuillez nous contacter et nous serions ravis de nous associer à vous et de permettre cela à l’échelle mondiale.” Les opérateurs participants pourraient conclure un accord pour fournir des services d’itinérance mutuels à leurs abonnés voyageant aux États-Unis et aux utilisateurs de T-Mobile voyageant à l’étranger, facilités par une antenne cellulaire simulée dans l’espace.

La source