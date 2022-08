T-Mobile et SpaceX annoncent une annonce mystérieuse pour jeudi

T-Mobile et SpaceX font quelque chose jeudi, mais ce qui reste à voir exactement. Les entreprises ont annoncé qu’elles organiseraient un événement conjoint depuis la base spatiale de SpaceX à Brownsville, au Texas, demain soir.

L’événement, qui sera diffusé en direct sur le site Web de SpaceX et YouTube à 20 h HE (19 h 00 CT, 17 h 00 PT), est présenté par T-Mobile comme une “discussion” entre le PDG de T-Mobile Mike Sievert et le chef de SpaceX Elon Musk sur “leur mission commune et comment ils travaillent ensemble pour en faire une réalité.”

Dans un tweet, SpaceX indique que l’annonce portera sur “des plans pour augmenter la connectivité”.

Quelle est exactement cette mission reste un peu trouble, même si un partenariat potentiel pourrait être autour de l’Internet à domicile. Les deux sociétés ont travaillé pour accroître leurs présences respectives dans cet espace, T-Mobile vantant son offre Internet domestique basée sur la 5G et SpaceX poussant son service par satellite Starlink.

Un partenariat dans ce domaine pourrait potentiellement donner à T-Mobile la capacité d’offrir un meilleur service aux zones rurales plus éloignées de ses tours cellulaires, avec une connectivité backend fournie par SpaceX.

Mais étant donné l’imprévisibilité des deux sociétés – Musk en particulier – les nouvelles pourraient couvrir un certain nombre de domaines différents.

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le savoir.