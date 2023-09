T-Mobile effectue un changement majeur vers la plate-forme RCS de Google

Passant à la vitesse supérieure dans les discussions RCS aujourd’hui, parlons maintenant de quelque chose de bien dans le monde de la messagerie améliorée : T-Mobile passe à la plate-forme Jibe de Google ! Hé, c’est super.

Même si nous savons qu’Apple n’adoptera probablement jamais RCS, T-Mobile fait un pas en avant pour améliorer vos expériences Android RCS. Dans une annonce sur Twitter, T-Mobile dit que le passage à Jibe pour RCS signifie que « les clients bénéficieront instantanément de toutes les nouvelles fonctionnalités et bénéficieront d’une meilleure expérience de messagerie avec les entreprises grâce à Rich Business Messaging (RBM) ».

Oubliez cette partie RBM, car aucun d’entre nous ne veut envoyer de messages aux entreprises, cela signifie en réalité que, à mesure que Google introduit de nouvelles fonctionnalités, mises à niveau ou technologies via Jibe, les clients T-Mobile disposant de téléphones Android pris en charge bénéficieront de ces fonctionnalités. Et c’est formidable, à mesure que cette plate-forme (espérons-le) grandit et s’améliore.

Vous vous souviendrez peut-être qu’AT&T a annoncé une décision similaire en juin de cette année et que Google a dit presque mot pour mot ce que T-Mobile a dit ci-dessus. L’idée principale est qu’en étant sur la plate-forme de Google, les fonctionnalités sont fluides. immédiatement.

T-Mobile n’a malheureusement pas annoncé quels téléphones passeraient à Jibe ni quand vous pourriez remarquer le changement. En fait, ils n’ont fourni aucun détail sur cette nouvelle, seulement qu’ils alimentent « maintenant » RCS par Jibe de Google. Nous supposons que cela signifie désormais pour tous les téléphones Android, plutôt que via leur ancienne plate-forme RCS.

Si vous souhaitez vérifier si votre téléphone fonctionne sur Jibe pour RCS, ouvrez l’application Google Messages, appuyez sur votre profil (en haut à droite), puis sur Paramètres des messages > Chats RCS et faites défiler vers le bas. Vous devriez voir un message comme celui ci-dessous indiquant « RCS de Google est fourni par Jibe Mobile ». Si ce n’est pas le cas, il est probablement préférable de supposer qu’il s’agit de la propre plate-forme RCS de T-Mobile.

Apple, regardant cette nouvelle, rit dans des bulles bleues.