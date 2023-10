T-Mobile écrase Verizon et AT&T dans le rapport de vitesse du troisième trimestre d’Ookla

Ookla a publié ses dernières conclusions concernant les vitesses de données des opérateurs américains, et à la surprise de personne, T Mobile est toujours très en avance par rapport à Verizon et AT&T.

En termes de vitesse de téléchargement brute, la vitesse médiane de T-Mobile est de 164 Mbps contre 76 Mbps pour Verizon et 73 Mbps pour AT&T. Oui, le téléchargement médian de T-Mobile est plus de deux fois plus rapide. Pour le téléchargement, T-Mobile propose une vitesse médiane de 11 Mbps, tandis que Verizon atteint 9 Mbps et AT&T gère 7 Mbps. Même la cohérence des performances est remportée par T-Mobile, avec une note de 85 %, suivi de 81 % par Verizon et de 78 % par AT&T.

Les performances de la 5G ont également été testées, et encore une fois, T-Mobile domine directement. Selon Ookla, la vitesse de téléchargement médiane de T-Mobile sur une connexion 5G pure est de 222 Mbps, Verizon arrivant en deuxième position avec 154 Mbps et AT&T avec 102 Mbps.

Là où les choses s’équilibrent finalement légèrement, c’est la cohérence de la 5G. Ookla a constaté qu’il n’y avait pas de gagnant statistique dans cette catégorie, ce que vous pourriez aussi bien marquer comme une victoire pour Verizon. T-Mobile a obtenu un score de 74,9 % et Verizon de 74,7 %. Ce qui est clair, c’est qu’AT&T a perdu, avec une perte de 66,4 %.

Quant aux appareils les plus rapides sur ces réseaux, les données d’Ookla montrent que si vous voulez les meilleures vitesses, vous aurez besoin de la nouvelle gamme iPhone 15 Pro, suivie de la famille Galaxy S23 de Samsung, puis du Pixel 7 Pro. La gamme Pixel 8 n’a pas été testée compte tenu du moment de leur sortie.

Il y a une grande quantité d’informations amusantes dans ces rapports. Nous vous recommandons de consulter l’intégralité. Vous pouvez même voir où se situe votre pays d’origine dans le classement de la vitesse des données. Pour nous ici dans l’Oregon, ce n’est pas génial, classé au 24e rang. Huer.

