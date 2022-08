T-Mobile détient une avance 5G “commandante” sur Verizon

Pour le premier semestre 2022, la course à la 5G aux États-Unis n’a pas beaucoup changé, selon le dernier rapport. Même si Verizon et AT&T ont tous deux commencé à déployer le spectre C-Band afin de renforcer leurs réseaux avec la 5G à mi-bande, c’est T-Mobile qui reste roi avec une “avance décisive” sur les autres.

Le rapport vient de RootMetrics, qui ont publié leurs conclusions « 5G 1H 2022 » pour les États-Unis. Il s’agit de l’un de ces rapports approfondis que nous consultons plusieurs fois par an pour avoir une bonne idée des meilleurs réseaux auxquels vous devriez envisager de vous inscrire. Comme il ne reste plus que 3 réseaux aux États-Unis, ceux-ci ne frappent pas tout à fait de la même manière qu’auparavant, à moins que nous ne regardions cette bataille apparemment sans fin pour être en tête des classements 5G.

Le point à retenir ici est que, oui, le réseau 5G de T-Mobile offre la «meilleure expérience 5G» et est resté «confortablement en avance» sur Verizon et AT&T en termes de disponibilité et de vitesse. La seule catégorie qu’ils continuent d’améliorer est la fiabilité, qui, pour être honnête, se présente comme un test quelque peu obscur de “se connecter et de rester connecté” dans une ville. Verizon, au cas où vous seriez curieux, est le meilleur en matière de fiabilité 5G et a dépassé cette catégorie pour le troisième rapport consécutif.

L’image ci-dessous raconte une histoire plus grande que celle que je viens de décrire ci-dessus et montre vraiment que le «commandant» conduit par T-Mobile dans la disponibilité 5G et les vitesses de téléchargement 5G. Sur 125 marchés, T-Mobile a revendiqué la couronne disponible sur 100 d’entre eux pour la disponibilité. AT&T en a attrapé 39 et Verizon n’en a géré que 3. Pour les vitesses de téléchargement 5G, T-Mobile en a attrapé 75, tandis que Verizon n’en a pris que 11. AT&T a remporté exactement 0 marché pour la vitesse. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi ces totaux ne totalisent pas 125, RootMetrics a une explication pour tout cela dans leur rapport complet ici.

Quel devrait être votre plat à emporter? Eh bien, ce T-Mobile a fait le bon pari sur la 5G à bande moyenne et basse, en mettant l’accent sur ce spectre de bande moyenne qu’ils ont obtenu de Sprint. La 5G à bande moyenne offre la meilleure expérience, avec des vitesses et une portée élevées. En raison du spectre médian qu’ils ont obtenu de Sprint, c’est la raison de leur avance massive (actuelle). Cela dit, Verizon et AT&T ont dépensé des milliards pour acquérir le spectre C-Band (qui est à mi-bande) pour essayer de rattraper leur retard. Ils ont commencé à déployer cela et feront sûrement une brèche dans l’avance de T-Mobile. Cela pourrait prendre un certain temps, cependant.

Pour l’instant, et probablement dans un avenir prévisible, T-Mobile est et sera le roi de la 5G.

Enfin, voici un petit aperçu amusant des faits saillants des transporteurs pour les trois catégories. Ces vitesses de téléchargement médianes à Fayetteville, en Caroline du Nord, sont plutôt bonnes.