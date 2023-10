T-Mobile déplace de force les abonnés aux forfaits plus anciens vers certains de ses forfaits les plus récents en novembre

T-Mobile oblige les utilisateurs de ses anciens forfaits illimités à passer à certaines de ses dernières options. L’opérateur a confirmé à CNET qu’à partir de la semaine prochaine, des avis seront envoyés aux utilisateurs de T-Mobile sur ses anciens forfaits One, Simple Choice, Magenta et Magenta 55 Plus les alertant qu’à partir de leurs cycles de facturation de novembre, leurs forfaits respectifs changeront et qu’ leur prix mensuel augmentera.

Les avis seront publiés à partir du 17 octobre et T-Mobile déclare à CNET qu’« il y aura une augmentation d’environ 10 $ par ligne avec la migration ». Un porte-parole a noté que ceux qui s’inscrivent à AutoPay peuvent économiser 5 $ par ligne (jusqu’à huit lignes par compte).

T-Mobile a récemment modifié ses règles de paiement automatique pour exiger un compte bancaire ou une carte de débit lié plutôt qu’une carte de crédit, bien qu’avec l’historique troublé de violations de données de l’entreprise, les consommateurs puissent hésiter à lier les informations bancaires à leurs comptes.

« Nous recherchons toujours des moyens d’offrir davantage à nos clients grâce à nos services, c’est pourquoi nous transférons un petit nombre de ceux qui bénéficiaient d’anciens forfaits tarifaires vers des forfaits plus récents qui leur offriront des fonctionnalités améliorées », a déclaré T-Mobile dans un communiqué. Il n’était pas clair dans l’immédiat combien de personnes seraient touchées ni ce que signifiait un « petit nombre ».

La société ajoute que ceux qui ne souhaitent pas que leur forfait soit modifié pourront annuler cette décision, mais ils devront appeler la ligne d’assistance client de T-Mobile pour que cela se produise.

L’opérateur donne aux utilisateurs une période de temps non divulguée pour appeler et annuler le changement forcé, mais la durée de cette période n’était pas non plus immédiatement connue. On ne sait pas non plus si ceux qui reviennent pourront conserver définitivement leurs anciens forfaits ou si tout renversement donnera simplement à ces utilisateurs un peu plus de temps avant qu’un changement ne leur soit à nouveau imposé.

La nouvelle des changements apportés au plan a été divulguée pour la première fois le Reddit, Le rapport mobile et sur le Chaîne Tech Life sur YouTube.

Selon la fuite sur Reddit, ceux de Simple Choice seront déplacés vers Magenta ou Essentials Select, ceux de Magenta ou One passeront à Go5G et ceux de Magenta 55 Plus seront migrés vers Go5G 55 Plus. Les utilisateurs professionnels de Simple Choice Business seront également basculés vers Business Unlimited Advanced de l’opérateur.

Les modifications forcées des anciens forfaits surviennent trois ans après que T-Mobile a finalisé sa fusion avec Sprint. L’une des promesses pour que la fusion soit approuvée par les régulateurs était que le transporteur n’augmenterait pas les tarifs de ses forfaits pendant trois ans. Depuis, il a introduit une promesse de « Price Lock » visant à ne pas augmenter les tarifs des forfaits, mais à garantir cette ne s’applique en grande partie qu’à ses nouveaux projets des deux dernières années.

Dans le cadre de sa page « Price Lock », T-Mobile note que ceux qui bénéficient de « forfaits éligibles » avant le 28 avril 2022 et ne souhaitent pas passer à un nouveau forfait T-Mobile pourront bénéficier du le transporteur couvre « vos frais de service récurrents du dernier mois si nous devions augmenter les prix et que vous choisissez de partir ».

Ceux qui souhaitent profiter de cette offre devront simplement en informer le transporteur « dans les 60 jours ».