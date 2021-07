T-Mobile commence à montrer où se trouve sa bonne 5G

T-Mobile parle de la 5G plus que quiconque dans l’industrie qui ne s’appelle pas Qualcomm, car lorsqu’ils ont acheté Sprint, ils ont hérité de tout un tas de la bonne 5G que personne d’autre n’avait (à l’époque). Nous parlons de la 5G moyenne bande, le type qui améliorera réellement votre expérience sans fil, contrairement à la 5G «nationale» à bande basse et aux trucs 5G mmW que vous ne trouverez jamais.

Leur déploiement de la 5G milieu de gamme a pris un certain temps, mais si vous avez remarqué une augmentation des vitesses récemment, c’est probablement parce qu’ils l’ont activé dans votre quartier. Et si vous étiez curieux de savoir si c’était le cas ou comment vous pourriez accéder à la bonne 5G, leur carte de couverture indique désormais où vous pourrez vous connecter à « 5G Ultra Capacity ». Oui, nous devons donner à la 5G des noms ridicules à cause du marketing.

Comme l’a souligné aujourd’hui PCMag, en vous dirigeant vers la carte de couverture T-Mobile (relier) affichera une couleur magenta plus foncée pour les zones 5G Ultra Capacity, ainsi que des nuances plus claires pour « 5G Extended Range » (leur 5G nationale), 4G LTE, 3G/2G, etc.

La carte en haut de cet article montre que Portland, où vit votre garçon, est très couverte par cette « Ultra » 5G, tout comme les villes environnantes. Cependant, plonger en dehors des espaces peuplés vous ramène directement au lent 5G ou 4G LTE (ci-dessous).

L’examen d’un certain nombre d’autres villes aux États-Unis montre une couverture similaire. Encore une fois, c’est pourquoi T-Mobile ne cesse de parler de son réseau 5G, car il dispose d’un réseau 5G milieu de gamme très disponible. La 5G moyenne bande est le type qui offre de grandes améliorations de vitesse dans de grands espaces, contrairement à la 5G mmW (grandes vitesses avec une disponibilité terrible) ou à la 5G nationale à bande basse (grande couverture, vitesses lentes).

Verizon et AT&T ne disposent pas encore de réseaux 5G milieu de gamme, bien qu’ils devraient les ouvrir l’année prochaine avec le spectre en bande C qu’ils viennent d’acheter. Une fois que ces réseaux commenceront à être mis en ligne, nous pourrions enfin voir un morceau de l’avenir de la 5G qui nous a été promis pendant près de 5 ans. Pour l’instant, T-Mobile est le roi de la 5G.