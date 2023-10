T-Mobile annihile Verizon et AT&T dans un nouveau rapport de vitesse

Si vous regardez les trois opérateurs américains et que vous vous demandez lequel d’entre eux vous offrira l’Internet le plus rapide sur votre smartphone, la réponse est très claire : T-Mobile. La domination du transporteur magenta sur Verizon et AT&T dans les tests de vitesse est en réalité assez ridicule, selon le nouveau rapport trimestriel d’Ookla qui couvre la période de juillet à septembre (le troisième trimestre de l’année).

Ookla, si vous ne le savez pas, est le créateur du site Web SpeedTest.net et de l’application mobile éponyme, et ses résultats proviennent des tests effectués via son service – qui est le test de vitesse le plus populaire. Les données proposées ici sont donc définitivement valables.

Maintenant, si vous vous demandez pourquoi nous avons utilisé des mots comme « anéantir » et « dominer » lorsqu’il s’agit de T-Mobile, voici pourquoi. Le médian la vitesse de téléchargement sur le support magenta est de 163,59 Mbps. Le deuxième meilleur est Verizon avec 75,68 Mbps. C’est moins de la moitié ! AT&T prend la troisième place (cela deviendra vite un thème) avec 72,64 Mbps. Si nous ne regardons que les téléchargements 5G, la médiane est de 221,57 Mbps pour T-Mobile, 153,79 Mbps pour Verizon et 101,55 Mbps pour AT&T.

Vitesse de téléchargement médiane ? 11,31 Mbps sur T-Mobile, 8,66 Mbps sur Verizon, 7 Mbps sur AT&T. Latence médiane multi-serveurs ? 53 ms pour T-Mobile, 59 ms pour Verizon, 66 ms pour AT&T. Latence médiane multi-serveurs 5G ? T-Mobile marque 50 ms, Verizon est proche à 53 ms, AT&T est loin derrière à 64 ms. Cohérence? T-Mobile gagne avec 85,2 %, Verizon suit avec 80,8 %, AT&T est derrière les deux avec 78,4 %. Cohérence 5G ? T-Mobile est en avance d’un cheveu avec 74,9 %, suivi de Verizon avec 74,7 % et d’AT&T avec 66,4 %. Il s’agit du niveau le plus proche qu’un autre opérateur ait obtenu de TMo sur n’importe quelle mesure.

Le tableau dressé par ce rapport est donc assez clair. T-Mobile est de toute évidence numéro un en termes de vitesse et de cohérence du réseau, Verizon en deuxième position et AT&T… Pourquoi quelqu’un voudrait-il être client d’AT&T ?

L’Illinois est l’État ayant la vitesse de téléchargement médiane la plus rapide, suivi du Minnesota et de DC. Glendale, en Arizona, est la ville où la vitesse de téléchargement médiane est la plus rapide, suivie de Plano, au Texas, et d’Indianapolis, dans l’Indiana.

Parmi les 10 États les plus rapides, dans tous sauf un (Dakota du Nord, où Verizon a gagné), l’opérateur le plus rapide était T-Mobile. Parmi les 10 villes les plus rapides, encore une fois, T-Mobile était la plus rapide dans toutes sauf une – Arlington, au Texas, où aucun gagnant n’a pu être statistiquement vérifié.

Si vous vous demandez quels smartphones ont obtenu les meilleures vitesses, l’iPhone 15 Pro Max est en tête avec une vitesse de téléchargement médiane lors des tests de vitesse de 251,37 Mbps et une vitesse de téléchargement médiane de 16,68 Mbps, suivi de l’iPhone 15 Pro avec 227,41 Mbps et 14,59 Mbps, respectivement. Le Galaxy S23 Ultra de Samsung est le suivant et ressemble à Verizon par rapport à T-Mobile, car il ne gère qu’un téléchargement médian de 159,15 Mbps et un téléchargement médian de 13,81 Mbps. Le Galaxy Z Fold4 n’est pas loin derrière avec un téléchargement médian de 145,76 Mbps et un téléchargement médian de 11,20 Mbps, et le top cinq est complété par le Pixel 7 Pro de Google, qui a réussi à faire 139,47 Mbps en baisse et 13,19 Mbps en hausse.

Il est intéressant de noter cependant que si l’on se base sur le fabricant, Samsung remporte la palme avec un téléchargement médian de 98,14 Mbps et un téléchargement de 9,75 Mbps, tandis qu’Apple ne gère que 82,70 Mbps et 8,06 Mbps, respectivement. Ces anciens iPhones n’étaient certainement pas aussi capables d’atteindre des vitesses élevées que les nouveaux.

