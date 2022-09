T-Mobile ajoute United Airlines à la couverture WiFi en vol

En juin, T-Mobile a annoncé son nouvel avantage Coverage Beyond pour les abonnés Magenta et Magenta Max sous la forme d’un ensemble d’avantages liés aux voyages ajoutés sans frais supplémentaires. L’un des nouveaux avantages les plus importants impliquait des sessions WiFi en vol sur des compagnies aériennes comme Alaska, American et Delta. Aujourd’hui, T-Mobile a ajouté une autre grande compagnie aérienne.

United Airlines fait désormais partie de Coverage Beyond de T-Mobile.

Pour vous, en tant que client Magenta, cela signifie des connexions de vol complet (texte, e-mail, recherches, etc.) sur 4 vols par an et des sessions d’une heure par la suite. Pour les clients Magenta Max, cela signifie des correspondances sur tout le vol à chaque fois que vous voyagez. Cela signifie également que vous pouvez également diffuser à partir de services tels que YouTube TV, Netflix et Paramount +.

Pour savoir si votre vol United bénéficie de la couverture de T-Mobile, vous devez être sur les “737, MAX8, MAX9 de United, sélectionnez 757-300 et sélectionnez A319 avec Wi-Fi pris en charge par Viasat et Thales InFlyt Experience”. T-Mobile a déclaré que “d’autres vols et partenaires Wi-Fi seront bientôt ajoutés”.

Vous pouvez en savoir plus sur Coverage Beyond dans notre article précédent.

// T Mobile