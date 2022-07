T-Mobile ajoute des clients, reste optimiste malgré une économie fragile

T-Mobile a continué d’ajouter des clients mobiles et Internet au deuxième trimestre et a relevé ses attentes pour l’ensemble de l’année, un signe inhabituellement confiant au milieu d’une telle incertitude économique.

Mais la société a subi une perte au cours de la période en raison des coûts continus de la fusion Sprint, ainsi que d’un règlement lié à l’une de ses violations de données.

Pourtant, les prévisions plus élevées contrastent avec les perspectives plus fragiles fournies par ses concurrents dans un contexte de hausse des prix. AT&T a noté que certains de ses abonnés mettaient plus de temps à payer leurs factures, tandis que Verizon continuait de subir des pertes d’abonnés. T-Mobile, notamment, n’a pas augmenté ses prix au cours de la période, dans le cadre d’une promesse faite au gouvernement américain de sécuriser son acquisition de Sprint.

T-Mobile a déclaré dans son rapport du deuxième trimestre qu’il avait ajouté 1,7 million de clients nets, dont 723 000 étaient des abonnés mobiles postpayés. Ces clients qui paient leurs comptes à la fin du mois sont considérés comme un indicateur clé de succès dans l’industrie, car ces clients sont des sources de revenus fiables.

Cela poursuit une série de trimestres relativement bons pour l’opérateur, qui a suivi la croissance des utilisateurs Internet postpayés, prépayés et domestiques 5G au cours du trimestre d’avril. T-Mobile a déclaré qu’il s’attend à ce que les ajouts nets de clients en année pleine se situent entre 6 millions et 6,3 millions, une augmentation par rapport à ses prévisions antérieures de 5,3 millions à 5,8 millions.

T-Mobile a également noté qu’il avait étendu son avance de couverture. Son réseau 5G à bande basse atteint désormais 320 millions d’Américains, tandis que son Ultra Capacity 5G à bande médiane plus rapide et plus large couvre désormais 235 millions, et a déclaré qu’il prévoyait de couvrir 300 millions d’ici la fin de 2022. Comparativement, AT&T prévoit de couvrir 100 millions de personnes et Verizon prévoit d’atteindre 175 millions de personnes d’ici la fin de l’année.

“Nous sommes en avance sur notre déploiement de couverture sur la 5G, nous sommes en avance sur notre transition de spectre, nous sommes en avance sur nos objectifs d’intégration que nous avons établis lorsque nous avons élaboré ce plan”, a déclaré Neville Ray, président de la technologie de T-Mobile, a déclaré lors de l’appel aux résultats.

Les résultats du deuxième trimestre de T-Mobile ont été plus positifs que ceux d’AT&T, qui a annoncé la semaine dernière qu’il avait ajouté 813 000 abonnés nets postpayés, mais a offert un commentaire plus détaillé sur l’environnement économique. Verizon a connu le deuxième trimestre le moins favorable car il a perdu des clients mobiles.

T-Mobile a une avance sur la couverture du réseau 5G par rapport à ses concurrents, mais cela pourrait diminuer car Verizon et AT&T devraient activer davantage leur 5G à bande médiane d’ici la fin de l’année. Ces réseaux s’étendront encore plus d’ici décembre 2023 à mesure que ces opérateurs obtiendront des licences pour plus de spectre, bien que Verizon se contente a activé davantage son service 5G à bande moyenne plus d’un an d’avance sur le calendrier. AT&T a également signalé qu’il était en avance sur le calendrier dans la construction de la 5G à bande médiane.

T-Mobile continue de développer sa couverture 5G, en réaffectant le spectre du réseau hérité de Sprint et dépenser 3 milliards de dollars sur le spectre médian de 3,45 GHz lors d’une vente aux enchères de la FCC en janvier, où AT&T a dépensé 9 milliards de dollars pour une plus grande partie du spectre de 3,45 GHz. Cela s’ajoute à l’offre combinée de 81 milliards de dollars lors de l’enchère en bande C qui s’est terminée en février 2021, dans laquelle Verizon a proposé 45 milliards de dollars, AT&T a proposé 23 milliards de dollars et T-Mobile a proposé 9 milliards de dollars.

La FCC lancera une nouvelle vente aux enchères ce vendredi 29 juillet pour des sections de spectre 2,5 GHz, soit la gamme de 5G que l’opérateur utilise déjà pour son réseau. T-Mobile utiliserait le nouveau spectre pour combler les trous géographiques de son réseau, et la FCC aurait fixer des conditions d’enchères favorables à T-Mobile suite aux protestations des autres opérateurs, selon Fierce Wireless.

T-Mobile a ajouté 560 000 clients Internet haut débit, plus de cinq fois les 95 000 abonnés qu’il a ajoutés il y a un an, alors que son service 5G Home décolle. Il s’agit également d’un domaine de croissance pour Verizon, qui a ajouté 256 000 abonnés nets supplémentaires à sa 5G domestique au deuxième trimestre, soit une augmentation de 50 % par rapport au premier trimestre.

T-Mobile a enregistré un chiffre d’affaires de 19,7 milliards de dollars au deuxième trimestre et, compte tenu des dépenses, a entraîné une perte nette de 108 millions de dollars au total. Il s’agit d’une baisse par rapport aux revenus de 19,9 milliards de dollars et au bénéfice net de 978 millions de dollars au cours de la même période l’an dernier.

La perte de revenu net de 108 millions de dollars du transporteur équivaut à une perte de 9 cents de bénéfice par action, ce qui était inférieur aux attentes de 28 cents de bénéfice par action sur Yahoo, et bien en dessous du 78 cents de bénéfice par action de la même période en 2021.

Les actions de T-Mobile ont augmenté de 4 % au cours des dernières transactions.