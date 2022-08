T-Mobile ajoute Apple TV Plus à son forfait Magenta Max

T-Mobile augmente les avantages vidéo de son forfait Magenta Max le plus cher, annonçant lundi qu’il ajoute Apple TV Plus à son écurie d’avantages et de services groupés. Le nouvel ajout, qui entrera en vigueur mercredi, sera disponible pour les utilisateurs nouveaux et existants tant qu’ils auront Magenta Max.

Le transporteur auparavant offert une année gratuite d’Apple TV Plus à ceux sur Magenta ou Magenta Max. Ceux qui ont le plan Magenta de T-Mobile pourront s’inscrire pour un essai gratuit de six mois d’Apple TV Plus, bien que cette option ne soit disponible que pour les personnes qui n’ont pas déjà profité de la promotion d’un an gratuit.

Dès lundi matin, le pour une année gratuite d’Apple TV Plus pour ceux avec Magenta (et un certain nombre d’anciens plans T-Mobile et Sprint) était toujours disponible. Le transporteur affirme que l’offre d’un an restera en vigueur jusqu’au 31 août.

Avec l’ajout plus formel d’Apple TV Plus, T-Mobile propose désormais quatre services de streaming pour son forfait cellulaire le plus cher. L’opérateur propose depuis longtemps Netflix avec ses plans Magenta et Magenta Max (la version “Basic” avec le premier et le Standard compatible HD sur le second), et une année gratuite d’Apple TV Plus et Paramount Plus Essentials à ses utilisateurs mobiles.

Le transporteur a également récemment ajouté un année gratuite de Vix Plusle service de streaming en espagnol créé par TelevisaUnivision, à ceux d’un certain nombre de ses forfaits, notamment Magenta et Magenta Max.

Les opérateurs sans fil ont de plus en plus regroupé les services de streaming pour inciter les utilisateurs à passer à des forfaits de téléphonie mobile plus chers. Verizon propose depuis longtemps le pack Disney (qui comprend Disney Plus, ESPN Plus et Hulu) ainsi que l’option d’un abonnement gratuit à Apple Arcade ou Google Play Pass avec certains de ses forfaits illimités les plus chers. Rival AT&T proposait auparavant HBO Max avec son meilleur forfait illimité, bien qu’il ait retiré l’option en juin.

Un accord entre l’opérateur de téléphonie mobile et la nouvelle société mère de HBO, Warner Bros. Discovery, en août, jette cependant les bases de ce type de forfait à retourner à AT&T à l’avenir.