T-Mobile affirme que le pirate informatique a obtenu des données de 37 millions de comptes clients

Les informations exposées comprenaient les noms, les adresses de facturation et e-mail, les numéros de téléphone, les dates de naissance, les numéros de compte T-Mobile et des informations telles que les lignes d’un compte et les fonctionnalités du plan. De nombreux comptes n’incluaient pas toutes ces données. La société a déclaré qu’elle avait commencé à informer certains des clients concernés conformément aux exigences nationales et fédérales.

T-Mobile a déclaré qu’il continuait d’enquêter sur l’exposition et avait informé les autorités fédérales. La société a déclaré qu’elle pensait que le pirate informatique avait commencé à récupérer des données le 25 novembre via une interface de programmation d’application, un morceau de code commun qui permet aux logiciels de communiquer avec d’autres logiciels.

Une cyberattaque en 2021 a exposé les données de près de 77 millions de comptes clients T-Mobile, y compris les noms, les numéros de sécurité sociale et les informations sur le permis de conduire. En conséquence, la société a accepté à la fois de payer 350 millions de dollars pour régler les réclamations des clients et de dépenser 150 millions de dollars pour améliorer ses pratiques et technologies de cybersécurité.

Dans le dossier de jeudi, T-Mobile a déclaré avoir “fait des progrès substantiels à ce jour” sur ces mises à niveau. Il a également reconnu qu’il pourrait faire face à des “dépenses importantes” à la suite de la dernière violation.