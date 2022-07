T-Mobile accepte de payer 500 millions de dollars en règlement d’un recours collectif pour la violation de données de 2021

Le transporteur américain T-Mobile a accepté de payer 500 millions de dollars dans le cadre d’un règlement de recours collectif pour une violation de données qui a eu lieu en 2021. Les données des clients d'”environ 76,6 millions de résidents américains identifiés par T-Mobile” ont été compromises conformément au dépôt au tribunal vendredi. Un rapport de Carte mère en août 2021 a identifié que les données des clients impliqués dans la violation comprenaient les numéros de sécurité sociale, les noms, les adresses et les informations sur le permis de conduire des clients concernés.

Sur le montant du règlement, 350 millions de dollars seront répartis entre les clients et les avocats (pour payer les honoraires et les frais de justice). Le montant versé aux clients individuels dépendra du montant payé aux avocats et du nombre de clients qui répondent au règlement du recours collectif. Les clients concernés seront bientôt informés par T-Mobile du règlement.

T-Mobile devra dépenser les 150 millions de dollars restants pour améliorer la sécurité d’ici 2023 afin de minimiser la possibilité d’une autre violation de données (la société a eu cinq violations impliquant des données client au cours des quatre dernières années).

Le recours collectif a accusé T-Mobile d’être incapable de protéger les informations de ses clients, de ne pas informer ceux qui ont été touchés et d’avoir une “sécurité des données inadéquate”. En réglant le procès, T-Mobile ne s’avoue coupable d’aucune de ces accusations.

