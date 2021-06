Parler de la 5G est l’une des choses que j’aime le moins dans cette industrie. Qualcomm et ses partenaires disent que « la 5G est là » depuis environ 5 ans maintenant (n’exagérant pas) et pourtant, mes vitesses 5G à Portland ne sont essentiellement pas meilleures que les vitesses 4G LTE que j’avais pendant des années avant le changement de logo de ma barre d’état. Mais s’il y a un moyen de me passionner pour la 5G, c’est d’en faire mon alcool préféré : le gin.

T-Mobile a annoncé au hasard « 5Gin » et « 5Ginger beer » aujourd’hui parce que pourquoi pas. Et ils vous vendent les deux produits, mon ami amoureux de l’alcool et de la bière au gingembre.

Le T-Mobile 5Gin est un vrai gin. C’est 94 preuve comme « un gin de style traditionnel avec des notes de pin accessibles et une longue finale poivrée d’agrumes », fabriqué par Heritage Distilling Company à Washington. Il en coûte 30 $ pour une bouteille.

La 5Ginger Beer est une bière au gingembre fabriquée par Jones Soda Co. Elle coûte 10 $ pour un pack de 6. Si vous souhaitez acheter l’un ou l’autre, T-Mobile limite les clients à 1 de chaque.

Les deux ont été fabriqués en quantités limitées, donc si vous êtes intéressé à posséder des rafraîchissements liquides Magenta, vous vous dirigerez vers t-mobile5gin.com demain (24 juin) à 12h Pacifique. La bière de gingembre peut être expédiée n’importe où, alors que le gin ne peut certainement pas l’être. Pour voir une liste des états vers lesquels T-Mobile peut expédier, la FAQ sur le lien ci-dessus vous a couvert.