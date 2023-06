Szymon Marciniak arbitrera la finale de l’UEFA Champions League après s’être excusé pour son discours lors d’un événement lié à un politicien d’extrême droite

L’arbitre de football polonais Szymon Marciniak s’est excusé vendredi pour avoir pris la parole lors d’un événement commercial lié à un politicien d’extrême droite et a été confirmé par l’UEFA pour officier la finale de la Ligue des champions la semaine prochaine.

La nomination de Marciniak pour le match entre Manchester City et l’Inter Milan le 10 juin, des mois après avoir arbitré la finale de la Coupe du monde au Qatar, était menacée jeudi après qu’un groupe antiraciste basé à Varsovie a alerté l’UEFA de sa participation à la conférence cette semaine.

L’UEFA a déclaré vendredi qu’elle acceptait les « profondes excuses et clarifications » de Marciniak et que le groupe antiraciste Never Again avait également demandé que l’arbitre soit retenu.

« Je tiens à exprimer mes plus sincères excuses pour mon implication et toute détresse ou préjudice qu’elle a pu causer », a écrit Marciniak dans un communiqué publié par l’UEFA, ajoutant qu’il avait été « gravement induit en erreur et complètement inconscient » des liens avec Slawomir Mentzen, un dirigeant. du parti d’extrême droite de la Confédération.

« Je ne savais pas que (la conférence) était associée à un mouvement polonais d’extrême droite. Si j’avais été au courant de ce fait, j’aurais catégoriquement décliné l’invitation », a écrit l’arbitre. « Je m’engage à apprendre de cette expérience et à veiller à ce que de tels manquements au jugement ne se reproduisent plus à l’avenir. »

L’UEFA a noté l’acceptation par Never Again des excuses de Marciniak et en « affirmant fermement que son retrait compromettrait la promotion de la lutte contre la discrimination ».

« Sur la base des informations fournies, l’UEFA confirme que M. Marciniak remplira son rôle d’arbitre pour la finale de l’UEFA Champions League 2023 », a déclaré l’instance européenne du football.

Marciniak avait également été soutenu par le gouvernement polonais vendredi alors que l’UEFA envisageait de le retirer du match de la semaine prochaine à Istanbul. Les médias polonais ont rapporté que Marciniak avait été abandonné par l’UEFA mais que des efforts étaient faits pour le restaurer.

Marciniak a écrit sur son compte Instagram jeudi soir qu’il « n’a jamais soutenu ni légitimé un parti politique, une organisation ou un politicien individuel ».

Cependant, ni la publication Instagram ni une déclaration antérieure à Never Again n’ont présenté d’excuses ni reconnu la possibilité d’une erreur de jugement.

Vendredi, le ministre polonais des Sports, Kamil Bortniczuk, a défendu Marciniak. Il a écrit dans une lettre à l’UEFA diffusée par les médias nationaux que le discours de l’arbitre lors d’un événement cette semaine n’avait « rien à voir avec la politique ».

C’était une « manipulation nuisible », a écrit le ministre des Sports, pour lier l’arbitre à la politique de Mentzen.

Marciniak, 42 ​​ans, largement considéré comme le meilleur arbitre du football, a pris la parole cette semaine lors d’un événement d’affaires et de réseautage en Pologne. Les organisateurs de l’événement comprenaient Mentzen, qui a utilisé les médias sociaux pour féliciter Marciniak en tant que conférencier hors pair.

L’UEFA a déclaré jeudi dans un communiqué que « l’ensemble de la communauté du football abhorre les ‘valeurs’ promues par le groupe (politique) en question et prend ces allégations très au sérieux ».

Dans un effort concerté vendredi en Pologne, Bortniczuk a écrit à l’UEFA que Marciniak avait prononcé un discours de 45 minutes d’un « caractère strictement commercial, motivant et inspirant » et n’avait pas eu de contact avec Mentzen.

Marciniak a également arbitré pour la FIFA lors de la Coupe du monde 2018 et pour l’UEFA lors du Championnat d’Europe 2016, ainsi que lors de matchs de compétitions interclubs pendant plusieurs saisons. Il a raté l’Euro 2020 alors qu’il se remettait d’un problème cardiaque après une infection au COVID-19.

