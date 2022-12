SZA semble aborder les rumeurs de chirurgie plastique dans les paroles d’un nouvel album – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

SZA s’attaque de front à ces rumeurs de chirurgie plastique ! Dans son nouvel album très attendu SOS, qui est sorti le vendredi 9 décembre, la chanteuse de 33 ans a apparemment admis avoir subi des procédures cosmétiques dans pas moins de deux chansons. “Je viens de faire refaire mon corps, je n’ai aucune culpabilité à ce sujet, je viens d’entendre votre opinion, j’aurais pu m’en passer”, a-t-elle chanté dans sa chanson “Conceited”. Dans la chanson titre du deuxième album, elle a catégoriquement admis que son arrière n’était pas “naturel”. “Si classique, qu’un ** si gros, ça a l’air naturel, ça ne l’est pas”, a-t-elle chanté.

En savoir plus sur SZA

L’alun, qui comprend également des morceaux intitulés “Kill Bill”, “20 Something”, “Nobody Gets Me” et “Good Days”, entre autres, semble être plein de sens personnel pour le magnifique musicien. Dans une interview avec Charmeelle a expliqué en quoi consistait vraiment la chanson titre “SOS”.

“‘SOS’ met en place l’énergie de l’album”, a-t-elle déclaré Charme dans des commentaires publiés le 9 décembre. « J’ai pris une pause et je suis de retour pour le sang maintenant de manière agressive. J’en ai marre du monde, des relations, des commérages et du manque de respect. J’ai crié dans le vide tout seul, et c’est très épuisant.

La gagnante du Billboard Music Award a également admis qu’elle avait un thérapeute et a révélé son anxiété au sujet des rendez-vous. “J’ai un thérapeute, mais tout est cumulatif et demande du temps et de la disponibilité, deux choses que je n’ai pas”, a-t-elle déclaré. “Et se souvenir de l’appeler – j’ai peur de faire des conneries, comme approuver des photos, approuver de l’audio, n’importe quoi. C’est dur, et elle en fait partie, alors ça devient une énorme tâche dans mon cerveau. Mais quand je suis au téléphone avec elle, tout s’effondre. Mais avant d’y arriver, si jamais j’y arrive, j’ai une anxiété d’évitement. Je ressens la même chose à propos de l’abandon de la musique.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Et en termes de son apparence étonnante? Elle a dit Vogue en juillet 2021 ce qui inspire ses looks beauté inimitables. “Énergie!” elle a dit au magazine. “J’adore les personnages et je conçois constamment de nouvelles versions de moi-même, presque comme de nouveaux paysages ou de nouveaux plans de moi-même. Certains jours, je m’habille en fonction de la déesse que j’honore ce jour-là, d’autres jours je m’habille pour le bonheur et je mets quelque chose de jaune. Et parfois, j’aime faire correspondre mes cristaux ou j’aime faire semblant d’être dans un film que personne ne connaît et dont je suis le personnage principal.

Lien connexe Lié: Chirurgie plastique de Zac Efron : comment il a expliqué son changement de look au fil des ans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.