SZA se blottit contre Justin Bieber et d’autres dans « Snooze »

Les fans ont réclamé un visuel pour « Snooze » et après un retard, SZA a publié la vidéo avec des camées de célébrités.

Dans la vidéo, la chanteuse fait des câlins à Livre de pouvoir II la vedette Woody McClain, Bœuf la star Young Mazino, le producteur Benny Blanco et Justin Bieber. Les fans ont été choqués de voir Bieber dans le visuel et immédiatement des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il pourrait être sur le remix du hit.

De plus, le chanteur a également publié la version populaire Tik-Tok du morceau qui est plus rapide que l’original. Selon Variétéune version de luxe de SOS comprenant 10 titres supplémentaires sortira plus tard cette année.

Appel SOS un succès commercial serait un euphémisme car il compte plus de 8 milliards de flux mondiaux et détient une certification double platine RIAA. De plus, l’album se dirige rapidement vers le statut de triple platine. SZA a déjà réalisé une tournée à guichets fermés pour son album en tête des charts, mais en raison de sa popularité, elle a dû faire demi-tour et repartir en tournée.

La chanteuse a des escales en tournée à Londres, Glasgow et Amsterdam ainsi qu’à Tampa, Brooklyn et Los Angeles.

DATES DE LA TOURNÉE NORD-AMÉRICAINE DE SOS :

Mercredi 20 septembre – Miami, FL – Kaseya Center Vendredi 22 septembre – Tampa, FL – Amalie Arena Dimanche 24 septembre – Nashville, Tennessee – Bridgestone Arena Mardi 26 septembre – Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center Jeu. 28 septembre – Baltimore, MD – CFG Bank Arena samedi 30 septembre – Boston, MA – TD Garden Dim 01 octobre – Newark, NJ – Prudential Center Mercredi 4 octobre – Toronto, ON – Scotiabank Arena Vendredi 6 octobre – Brooklyn, New York – Barclays Center Samedi 7 octobre – Brooklyn, New York – Barclays Center Mardi 10 octobre – Chicago, Illinois – United Center Mercredi 11 octobre – St. Louis, MO – Enterprise Center Samedi 14 octobre – Houston, Texas – Toyota Center Dimanche 15 octobre – San Antonio, Texas – AT&T Center Mercredi 18 octobre – Denver, CO – Ball Arena Jeu. 19 octobre – Salt Lake City, UT – Vivint Arena Dimanche 22 octobre – Los Angeles, Californie – Crypto.com Arena Lundi 23 octobre – Los Angeles, Californie – Crypto.com Arena Jeu. 26 octobre – San Francisco, Californie – Chase Center Samedi 28 octobre – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena Dimanche 29 octobre – Phoenix, Arizona – Footprint Center

Regardez la vidéo de « Snooze » de SZA ci-dessous.