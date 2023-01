SZA montre des gâteaux Ctrl colossaux, BBLows Up The Gram

Ouf, SZA ÉPAIS

SZA est plus chaude qu’elle ne l’a jamais été avec un album n ° 1 et très probablement le MEILLEUR BBL du jeu qu’elle a montré dans une publication virale sur Instagram actuellement en vogue sur les réseaux sociaux.

SZA est une déesse ❤️🔥 pic.twitter.com/ZHyMElaEYv – Quotidien Loud (@DailyLoud) 4 janvier 2023

Cela survient quelques semaines seulement après que la chanteuse de “Good Days” a admis avoir obtenu la procédure BBL très populaire sur la chanson titre de son nouvel album en tête des charts SOS.

“Si classique, qu’un ** si gros, ça a l’air naturel, ça ne l’est pas.”

La première dame de TDE a réitéré que ses ébats étaient plus ronds en raison d’une intervention chirurgicale sur la chanson “Conceited”, en chantant : «Je viens de faire refaire mon corps, je n’ai aucune culpabilité à ce sujet. Je viens d’entendre votre avis, j’aurais pu m’en passer.

Les fans ont applaudi son honnêteté et la sorcellerie du gâteau du chirurgien qui a effectué son intervention.

Sza a obtenu le meilleur bbl du monde. pic.twitter.com/RL7nDOuzcu – Renard saphique de Slayicia 👄💋💄 (@slayicia) 10 décembre 2022

La star de 33 ans s’est déjà ouverte sur ses problèmes d’image corporelle, en particulier sur le fait qu’elle n’était pas sûre de n’avoir “pas de butin”.

Dans la chanson “Garden (Say It Like Dat)”, elle chante : “Je sais que tu préférerais être couché avec un gros butin /Probablement très positif parce qu’elle a un gros butin / Je sais que je préférerais être payé / Tu sais que je suis sensible au fait de ne pas avoir de butin, de n’avoir pas de corps, seulement toi mon pote “

« Je ne me sens pas coupable à ce sujet. Je viens de faire refaire mon corps, il n’y a pas de culpabilité à ce sujet. Je viens d’entendre votre avis et j’aurais pu m’en passer” pic.twitter.com/koyOZQvg2B – La voie cosmétique (@TheCosmeticLane) 9 décembre 2022

Dans une petite tournure de complot, certains fans soupçonnent maintenant que SZA était sur des béquilles aux Grammys à cause de la chirurgie et non d’une blessure au pied comme elle l’avait précédemment affirmé.

Je n’oublierai jamais quand sza fake a marché avec des béquilles quand vraiment shorty est juste allé chercher un bbl – KAMBZ (@kaambz) 4 janvier 2023

À l’époque, beaucoup se demandaient pourquoi elle portait des béquilles alors qu’elle portait des talons pendant le spectacle étoilé.

Lady Gaga aide SZA à monter sur scène pendant que Doja Cat revient des toilettes pour accepter le Grammy pic.twitter.com/vEIKcfAbld – Gaga Quotidien 🃏 (@gagadaily) 4 avril 2022

SZA a révélé plus tard qu’elle avait besoin des béquilles parce qu’elle “est tombée du lit” avant le spectacle, GENS signalé.

“C’est très drôle parce que je suis tombée du lit juste avant qu’il soit temps d’aimer partir et de me préparer pour ça, comme la veille”, a-t-elle expliqué dans la salle de presse des Grammys. “Mais je suis définitivement – c’est comme ça que ça se passe. Comme tout ce qui est génial dans ma vie est toujours venu avec quelque chose de très aléatoire, mais cela ne fait qu’ajouter à l’énergie et je suis juste reconnaissant. SZA SUR DES BÉQUILLES MAIS PORTANT TOUJOURS DES STILETTOS ????? POURQUOI MENT-ELLE ? — charcuterie (@chareeuh) 4 avril 2022 Si elle a menti sur la raison des béquilles, nous ne le saurons peut-être jamais, mais il est clair qu’elle sait comment faire avancer les gens. Elle ne mentait pas les gars 😭 pic.twitter.com/vgNzjlK1tW – Le meilleur d’avril 💕 (@MakeedaRoberts) 4 avril 2022 Pensez-vous que SZA a le meilleur BBL du jeu ? Si ce n’est pas elle, alors qui ? Dites-nous ci-dessous et profitez de l’hystérie de Twitter sur ses colossaux gâteaux Ctrl sur le dos.