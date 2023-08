SZA met ce THANG sur un robot dans un extrait de la vidéo ‘Snooze’

SZA dans STEM

Un autre jour, un autre SZA tuer – cette fois, dans un clip BTS super sexy de sa vidéo « Snooze » tant attendue où elle met ce THANG sur un robot tout en offrant aux fans de grandes quantités d’elle Ctrl Gâteaux.

Le chanteur de « Good Days » a taquiné la vidéo bourdonnante tout en dominant les charts avec un album à succès SOS et emballant des lieux lors de sa tournée mondiale réussie qui reprend en septembre.

Coproduit par Visage de bébé et étoile montante Léon Thomas‘Snooze’ continue de dominer les charts comme l’un des plus grands singles de 2023.

« Elle travaille en ayant une salle de studio séparée pour nous, et elle a sa propre chambre parce qu’elle a besoin d’espace juste pour construire et faire son truc », a déclaré Thomas à propos du processus de création du disque à succès dans un interview avec RÉVOLTE.

« Je respecte cela parce que je suis moi-même très semblable à cela en tant qu’artiste. Elle était si aimable de nous avoir dans son espace quand nous y étions. Le processus de collaboration était toujours là, mais c’était beau de l’avoir dans son propre espace, et nous nourrissions ses idées sur lesquelles travailler. Cette chanson n’était même pas à l’origine pour son album.

C’était une collaboration qu’elle faisait pour le nouvel album de Babyface Soirée entre filles. Nous étions essentiellement en train de devenir créatifs et de faire entrer et sortir Babyface de la pièce et de poser des pièces.

Construire le tout à partir de zéro était magnifique. Il n’y avait pas d’ego; nous essayions de faire quelque chose de cool ce jour-là. Nous avons fait le beat le même jour, et elle a enregistré la chanson le même jour. C’était il y a un an et quelques mois. »