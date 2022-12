SZA admet hardiment BBL et compare Drake à une méchante fille

Nous aimons une reine honnête! SZA admet avoir succombé à ses désirs pour un derrière plus dandy et réagit au sketch SNL de Drake qui l’a apparemment remplacée.

Solána Rowe, mieux connue sous le nom de SZA, a sorti son album très attendu SOS hier après avoir laissé les fans aspirer à de nouvelles musiques au cours des 5 dernières années. Ce projet vient après son premier album triple platine très acclamé « Ctrl ». Pendant ce laps de temps, SZA a dit TMZ elle a créé plus de 100 morceaux et les fans ont supposé que la chanteuse utilisait également ce temps pour passer sous le couteau pour rendre sa chatte plus moelleuse.

L’album s’ouvre sur une piste intitulée où SZA chante dans son ton distinct,

“Si classique, qu’un ** si gros, ça a l’air naturel, ça ne l’est pas”.

La 1ère dame de TDE a réitéré que ses ébats étaient plus ronds en raison de la chirurgie sur la chanson “Conceited”,

«Je viens de faire refaire mon corps, je n’ai aucune culpabilité à ce sujet. Je viens d’entendre votre avis, j’aurais pu m’en passer.

Les fans ont applaudi son honnêteté et le travail du chirurgien qui a effectué son intervention.

Un utilisateur de Twitter a déclaré :

“Sza a le meilleur bbl du monde.”

Un autre utilisateur a ajouté,

“J’ai besoin que SZA nomme le médecin qui l’a fait BBL.”

L’utilisateur @major_payen_12 a tweeté,

« Le médecin qui a fait SZAc’est BBL a besoin d’un prix Nobel de la paix.

Un autre utilisateur a effrontément tweeté,

“Bonjour au BBL de sza”

SZA a ouvertement parlé de ses difficultés avec l’image corporelle, en particulier du fait qu’elle n’est pas sûre de n’avoir «pas de butin». Sur la chanson “Garden (Say It Like Dat)”, elle se lamente,

“Je sais que tu préférerais être couché avec un gros butin

Probablement hella positif parce qu’elle a un gros butin

Je sais que je préférerais être payé

Tu sais que je suis sensible au fait de ne pas avoir de butin, de ne pas avoir de corps, seulement toi mon pote”

Je me demande si ces insécurités étaient apparentes lorsqu’elle est sortie avec le rappeur canadien Drake il y a de nombreuses lunes?

En 2020, le monde a été pris de court lorsque Drake a “dévoilé” leur relation passée sur “Mr. Right Now », un morceau mettant en vedette le rappeur britannique d’Atlanta 21 Savage. Sur l’air révélateur Drizzy raps,

“Ouais, elle a dit qu’elle voulait baiser avec une SZA, attends

Parce que je sortais avec SZA en 2008

Si tu es cool avec ça, bébé, elle peut toujours jouer

Pendant que je saute à l’intérieur de cette boîte et que je passe une journée sur le terrain “

Sur Big Tigger pour Audacy, l’hôte légendaire a interrogé SZA sur le sketch SNL se moquant des prétendues manières de femme de Drake.

Tiggs a demandé,

« Était-ce gênant de voir le sketch se moquer d’une situation dont vous étiez à l’écart ?

Le natif du Missouri a répondu,

“D’une manière étrange, j’étais comme, ‘est-ce qu’ils savaient?’ – mais ils ne m’ont pas demandé d’y participer. Personne n’a rien dit…. J’ai l’impression que Drake a une qualité de Regina George pour lui où c’est juste un peu comme: ‘Avez-vous, ou quelqu’un que vous connaissez, été personnellement victime?’ C’est un gamin cool, tu sais. Quand tu es l’enfant populaire à l’école, c’est amusant. C’est divertissant, mais vous subissez parfois des pertes au milieu de ce divertissement. L’honnêteté, je respecte ça. Mais j’ai définitivement ri très fort… j’ai ricané.

SZA dit qu’elle et Drake ont maintenu une bonne relation et tiennent M. Graham en haute estime.

“On est cool. Et nous avons toujours été cool. Ça n’a jamais été bizarre. Ce n’est pas venu complètement à l’improviste quand il m’a fait savoir. Je ne savais pas que c’était une chanson avec 21 (Savage) ou quelque chose comme ça. Mais à chaque fois qu’il m’a mentionné, ça a toujours été positif. Il n’a jamais rien dit de négatif sur moi. J’en suis reconnaissant. J’ai une haute opinion de lui… C’est le roi Drake.

Quant à la musique, Rapports REVOLT, SZA “ne voit pas la longévité dans la musique”. Elle a avoué,

« J’aime créer. J’aime écrire, j’aime chanter et j’aime partager. Mais je ne sais pas si courir après la célébrité ou quoi que ce soit que je suis censé faire en ce moment est durable pour moi ou pour n’importe qui. Je vais faire un bon swing et je vais leur donner le meilleur de moi-même. Je ne fais que ce que je veux faire, et cela me fait me sentir libre, en sécurité et sans restriction.

Vous feriez mieux de profiter des fans surnommés “pistes toxiques” pendant que vous le pouvez. L’album comprend des fonctionnalités de Don Toliver, Phoebe Bridgers, Travis Scott et Ol’ Dirty Bastard.

SOS est actuellement l’album n ° 1 des palmarès mondiaux d’Apple Music et d’iTunes.