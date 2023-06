Système d’autobus scolaires du centre de l’Okanagan traitant de l’âge

Les autobus scolaires et les chauffeurs vieillissants continuent d’être des défis auxquels sont confrontées les écoles publiques du centre de l’Okanagan.

Gail Prokopchuk, responsable des transports du district scolaire, explique que si la flotte d’autobus scolaires a ajouté six autobus électriques au cours des trois dernières années, il y a des limites à la distance que les autobus peuvent parcourir pour les sorties sur le terrain effectuées entre les itinéraires du matin et de l’après-midi.

Elle dit que son ministère doit élaborer un plan pour remplacer 13 autobus au cours des deux prochaines années.

Comme la plupart de ces bus sont alimentés au gaz naturel, qui n’est plus disponible à l’achat, Prokopchuk a déclaré qu’un rapport complet avec analyse des données sera réalisé pour déterminer la mise en œuvre et l’achat de bus électriques supplémentaires.

Alors que les fabricants commercialisent les autobus électriques comme ayant une autonomie de 200 kilomètres, les autobus scolaires électriques du centre de l’Okanagan ont tendance à se situer entre 100 et 150 km et à 50 km en hiver sous -10C.

Au volant, affirme Prokopchuk, depuis septembre 2020, 37 des 70 conducteurs à temps plein ont pris leur retraite. Et sur les 89 chauffeurs à temps plein et à temps partiel qui faisaient partie du personnel à ce moment-là, 67 avaient plus de 65 ans.

Elle dit qu’actuellement, les efforts de recrutement d’emplois comptent maintenant environ 100 chauffeurs sur lesquels s’appuyer pour 71 lignes d’autobus qui doivent être desservies.

« Nous continuons à recruter activement, mais cela a été un peu difficile », a-t-elle déclaré.

Prokopchuk a fourni une mise à jour sur les problèmes de transport auxquels le district scolaire est confronté lors de la réunion du comité de planification et des installations mercredi dernier.

Elle a déclaré qu’au cours de l’année scolaire 2023-2024, son département mettra en œuvre un logiciel appelé « Tyler Drive », une tablette informatique montée dans chaque autobus scolaire.

Le programme sur tablette fournira aux conducteurs des instructions détaillées pour leur itinéraire, particulièrement utiles pour les conducteurs occasionnels du district, et gérera également la fréquentation des élèves, car chaque élève se verra attribuer une carte d’identité qu’il pourra scanner lorsqu’il entrera et sortira du bus.

Tyler Drive aidera également la direction en montrant le suivi des véhicules en direct, en enregistrant les heures des employés et en signalant les inspections des véhicules avant et après le voyage qui sont soumises à la cour des travaux publics du district scolaire, alertant les techniciens en cas de défaut mécanique pour s’assurer qu’une attention immédiate peut être apportée. fourni.

Du point de vue de la sûreté et de la sécurité, Prokopchuk a déclaré que Tyler Drive permettra « d’avoir beaucoup d’informations à portée de main ».

Elle a ajouté que son département a élaboré un plan de communication pour les parents et les écoles qui s’est avéré très efficace pour l’attribution, la gestion et la perception des frais de transport.

En termes d’achalandage, 5 298 demandes de transport par autobus scolaire pour l’année scolaire 2023-2024 ont été reçues entre le 31 janvier et le 31 mai 2023.

Pour l’année scolaire 2022-2023, 4 923 élèves ont été transportés dans des autobus scolaires, alors qu’il y avait 439 élèves sur une liste d’attente.

