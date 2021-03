«Système d’abus»? Au moins 10000 enfants agressés sexuellement aux mains de l’Église catholique française depuis les années 1950 – rapport

Au moins 10 000 enfants ont été victimes d’abus sexuels de la part du clergé et d’autres responsables de l’Église catholique en France depuis les années 1950, a déclaré une commission indépendante mise en place pour enquêter sur ces crimes dans son rapport préliminaire.

«Il est possible que le chiffre soit d’au moins 10 000», Le chef de la commission, Jean-Marc Sauve, a déclaré à l’AFP, ajoutant que les chiffres précédemment suggérés par les enquêteurs étaient « Certainement une sous-estimation. »

La commission, composée de 22 juristes, médecins, historiens, sociologues et théologiens, a été créée par des évêques catholiques français en 2018 à la suite d’une série de scandales impliquant le clergé qui ont choqué la nation et conduit à des appels à une enquête.

En juin 2020, il a déclaré que le nombre d’enfants maltraités aux mains de l’Église catholique en France pourrait s’élever à 3000. Il a également révélé qu’au moins 1 500 membres du clergé et de l’église étaient impliqués dans les abus au cours des décennies.

Ces chiffres reposaient principalement sur des témoignages volontaires que la commission a recueillis depuis 2019 via une plateforme spéciale. Maintenant, Sauve croit que ces seuls comptes « Ne tenez pas compte de la totalité » des cas. Les enquêteurs ont déjà recueilli quelque 6 500 témoignages de ce type, tout en examinant les données sur les enfants victimes de maltraitance décédés, ainsi qu’en recherchant des informations sur ceux qui ont choisi de ne pas prendre la parole en étudiant les archives de l’église dans un certain nombre de diocèses.

«Il y a eu un véritable système d’abus dans un certain nombre d’institutions catholiques et de communautés religieuses», le chef de la commission a admis, ajoutant cependant que les cas de «Systémique» les abus sont peu nombreux et ne représentent qu’un « très petit » partie du nombre total d’incidents dont les enquêteurs ont connaissance.

Le chiffre présenté mardi est encore préliminaire et sera rendu plus « précis » dans le futur, selon Sauve. La commission devrait présenter son rapport final fin septembre ou début octobre 2021.

En 2018, un groupe de catholiques français a appelé le parlement et non l’église elle-même à créer une commission d’enquête pour faire la lumière sur les fautes du clergé, citant les exemples de l’Australie, de l’Irlande et de l’État américain de Pennsylvanie, où des organes similaires ont été créés. Le groupe devrait présenter un ensemble de recommandations dans son rapport final, y compris l’indemnisation des victimes.

Pourtant, selon les médias français, l’Église catholique en France n’attendra pas le rapport final de la commission et devrait prendre une éventuelle décision de compensation financière dès sa prochaine assemblée prévue fin mars.

