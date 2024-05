Soutenez le journalisme indépendant en Ukraine. Rejoignez-nous dans ce combat. Devenez membre Soutenez-nous une seule fois

Mises à jour clés du 23 mai :

Syrskyi : la Russie « complètement embourbée » dans les combats de rue de Vovchansk et déploie des réserves

Les renseignements militaires ukrainiens confirment une attaque de drone contre la République russe du Tatarstan

L’attaque russe sur Kharkiv fait 7 morts et 21 blessés

L’Ukraine abat un autre avion de combat russe Su-25 lors d’une deuxième fusillade signalée en une journée

La Norvège annonce un nouveau programme d’assistance militaire de 190 millions de dollars pour l’Ukraine

Les troupes russes sont « complètement embourbées » dans les combats de rue pour la ville de Vovchansk, dans l’oblast de Kharkiv, après avoir subi « de très lourdes pertes », a déclaré le 23 mai le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi.

Russie a lancé une nouvelle offensive le 10 mai dans le nord de l’oblast de Kharkiv. Les forces de Moscou ont réussi à avancer jusqu’à 10 kilomètres (6 milles) dans la région mais avait été stoppé par la première ligne de défense, a déclaré le président Volodymyr Zelensky le 16 mai.

Les troupes russes déploient désormais leurs réserves dans différents secteurs, mais ne parviennent pas à soutenir les opérations d’assaut actives dans la région, Syrskyi dit.

La Russie est également passée à une défense active près du village de Lyptsi, où ses forces exploitent les environs et frappent les positions des soldats ukrainiens, selon le général.

Les combats se poursuivraient également dans une zone forestière au nord de la ville de Koupiansk dans l’oblast de Kharkiv.

« La situation est difficile dans la région de Kyslivka, où l’ennemi tente de percer nos défenses et d’atteindre la rivière Oskil », a déclaré Syrskyi.

Le général a décrit les combats dans les secteurs de Pokrovsk et de Kourakhove comme « les plus intenses et les plus féroces ».

Les troupes russes tenteraient de percer les défenses des troupes ukrainiennes sur une étroite section du front située entre les colonies de Staromykhailivka et de Berdychi.

Des combats intenses ont également lieu près du village d’Ivanivske et de la ville de Chassiv Yar dans l’oblast de Donetsk, a déclaré Syrskyi. Les forces russes tentent de « s’accrocher à la ville à tout prix », en utilisant des équipements modernes, a-t-il ajouté.

L’offensive russe dans l’oblast de Kharkiv à la mi-mai pourrait être la première d’une plusieurs vagueset les forces russes pourraient cibler la capitale régionale, Kharkiv, a déclaré le président Volodymyr Zelensky.

Gouverneur : Il reste environ 100 civils à Vovchansk, les Russes ont menacé de les abattre Le gouverneur de l’oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré le 20 mai que plus de 10 500 civils avaient été évacués de l’oblast de Kharkiv au milieu de la nouvelle attaque russe.

L’agence de renseignement militaire ukrainienne a confirmé au Kyiv Independent qu’elle était à l’origine d’une attaque de drone ciblant des installations militaires russes dans la République russe du Tatarstan le 23 mai.

Une source de l’agence a indiqué que les drones avaient atteint les villes de Nijnekamsk et Kazan, mais n’a pas précisé l’étendue des dégâts causés.

Le ministère russe de la Défense a affirmé plus tôt dans la journée que les défenses aériennes avaient abattu un drone ukrainien dans la zone.

Les chaînes russes Telegram ont partagé des vidéos montrant un véhicule aérien ressemblant à un drone au-dessus de Nizhnekamsk et de la fumée montante.

L’Agence fédérale du transport aérien de Russie a déclaré que des restrictions avaient été imposées au départ et à l’arrivée des avions aux aéroports de Nijnekamsk et de Kazan à cette époque.

Rustem Nuriev, maire de la ville d’Elabuga, a affirmé qu’un drone avait été abattu dans le district d’Elabuga. Yelabuga se trouve à environ 1 200 kilomètres (750 miles) de la frontière russo-ukrainienne. Aucune victime ni dommage n’a été signalé.

Forces ukrainiennes frappé des installations de production à Yelabuga au Tatarstan et Nijnekamsk pour la première fois le 2 avril, a rapporté l’agence de renseignement militaire ukrainienne (HUR). Les cibles étaient une raffinerie de pétrole et une usine de fabrication pour le Drones d’attaque de type Shahedque la Russie utilise régulièrement dans ses attaques contre l’Ukraine.

Peu après, le 17 avril, une usine au Tatarstan produire des bombardiers car l’armée russe a également été attaquée par des drones ukrainiens, a déclaré la source du renseignement militaire ukrainien (HUR) au Kyiv Independent.

Comment l’Ukraine a frappé une usine de drones russe à 1 300 kilomètres de là Pour la première fois depuis le début de l’invasion à grande échelle, l’Ukraine a attaqué des installations dans la République russe du Tatarstan, à quelque 1 300 kilomètres de la frontière du pays. Dans la nuit du 2 avril, des drones ont attaqué des installations de production dans les villes d’Elabuga et de Nizhnekamsk, a déclaré le chef du Tatarstan, Rustam M…

Les forces russes ont lancé des attaques contre l’oblast de Kharkiv le 23 mai, tuant au moins sept personnes à Kharkiv et en blessant au moins 21, ainsi qu’au moins 11 ailleurs dans l’oblast, comme l’ont rapporté des responsables locaux et un journaliste de Kyiv Independent.

Kharkiv et d’autres règlements régionaux ont subi des frappes de plus en plus intenses depuis que la Russie a lancé une nouvelle offensive dans la région le 10 mai.

Le journaliste du Kyiv Independent a fait état de plusieurs explosions à Kharkiv à 10h30, heure locale. Le gouverneur Oleh Syniehubov et le maire Ihor Terekhov ont déclaré qu’une dizaine d’explosions pouvaient être entendues dans la ville.

Les attaques visaient les infrastructures de transport dans le District de Kholodnohirsky et un bâtiment d’une entreprise de services communaux, le maire dit.

Une imprimerie du district d’Osnovianskyi à Kharkiv a été directement touchée, provoquant un incendie, a indiqué le gouverneur, ajoutant que plus de 50 employés se trouvaient à l’intérieur lors de l’attaque. Le magasin aurait appartenu à Facteur Druk imprimerie.

Les sept personnes tuées étaient des employés du magasin, dont cinq femmes et un homme, Syniehubov a déclaré sur Telegram, ajoutant que les informations sur la septième victime étaient toujours en cours de clarification.

Ils se trouvaient « à l’épicentre même » de cette frappe, a déclaré Syniehubov aux journalistes lors d’un point de presse en présence du journaliste du Kyiv Independent.

Les forces russes ont mené 15 frappes contre Kharkiv et la région de Kharkiv, probablement avec des missiles S-300, a déclaré le porte-parole du parquet régional, Dmytro Chubenko. Suspicion.

Oleksandr Filchakov, chef du bureau du procureur régional, a confirmé au Kiev Independent que la Russie avait attaqué la ville avec des missiles S-300.

Au moins deux personnes ont été blessées à Zolotchiv, un village situé à environ 35 kilomètres au nord de Kharkiv, et au moins sept autres à Liubotyn, une ville située à environ 15 kilomètres à l’ouest du centre régional, selon les autorités.

À Liubotyn, des missiles S-300 ont touché la zone de la gare, a déclaré Chubenko. Un parc, des voitures et des magasins ont également été endommagés, selon le Bureau du procureur général.

Zolotchiv a été touché par des bombes aériennes guidées, causant des dégâts à une école maternelle locale, a rapporté Syniehubov.

Chemins de fer ukrainiens ont indiqué que six de leurs employés avaient été blessés lors d’attaques contre l’oblast de Kharkiv et que plusieurs de leurs installations avaient été touchées à Kharkiv et ailleurs.

Environ quatre heures après l’attaque initiale, la Russie a mené deux frappes aériennes avec des bombes KAB contre Kharkiv et la ville voisine de Derhachi, Syniehubov. signalé.

Deux personnes – un homme et une femme – ont été blessées à Derhachi et hospitalisées. ont déclaré les autorités locales. Quatre autres personnes ont été choquées.

La dernière offensive russe dans l’oblast de Kharkiv met à rude épreuve les défenses ukrainiennes L’assaut en deux volets de la Russie dans l’oblast de Kharkiv, qui a débuté le 10 mai, exploite la pénurie de troupes en Ukraine, obligeant cette dernière à prendre des décisions difficiles quant à l’endroit où engager ses réserves. Deux semaines après le début de l’offensive, un groupe des forces russes combat déjà dans les rues de la ville de Vovchansk.

La 110e brigade mécanisée ukrainienne a déclaré avoir abattu un avion russe Su-25 le 23 mai, ce qui en fait le deuxième accident d’un avion russe signalé ce jour-là.

Il s’agirait, semble-t-il, du sixième L’avion russe Su-25 abattu par l’Ukraine ce mois-ci.

La 110e Brigade mécanisée a déclaré que c’était abattu dans le Donbass mais n’a pas précisé où exactement. Le Donbass est une région industrielle de l’est de l’Ukraine qui comprend les oblasts de Donetsk et de Louhansk. La Russie contrôle actuellement la plupart des deux régions.

Le modèle soviétique Su-25surnommé « Frogfoot » par l’OTAN, est un avion d’attaque au sol lourdement blindé qui fournit un appui aérien rapproché aux troupes terrestres russes.

L’Ukraine avait précédemment affirmé avoir détruit des Su-25 le 4 mai, 11 mai13 mai et 18 mai.

L’état-major a fait état d’un autre Su-25 abattu plus tôt dans la journée.

L’état-major a déclaré le 23 mai que la Russie avait perdu plus de 350 avions depuis le lancement du invasion à grande échelle.

Le Kiev Independent n’a pas pu vérifier ces chiffres de manière indépendante.

48 heures à Kharkiv, la grande ville la plus bombardée d’Ukraine Les premiers signes indiquant que quelque chose de menaçant se passe à Kharkiv surviennent dès que le train en provenance de Kiev atteint la banlieue de la ville : alors que deux colonnes de fumée apparaissent au loin, chaque téléphone dans le wagon éclate avec un cri électronique perçant. « Je suppose que nous sommes arrivés,

La Norvège a annoncé le 23 mai un nouveau programme d’assistance militaire à l’Ukraine d’une valeur d’environ 150 millions de livres sterling (190 millions de dollars).

Ce programme est placé sous les auspices du Fonds international pour l’Ukraine (IFU), financé collectivement par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Lituanie et l’Islande. Le soutien ira à la défense aérienne, aux capacités navales, aux radars, aux systèmes anti-drones et aux bateaux.

« Nous soutenons l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire », a déclaré le ministre de la Défense Bjorn Arild Gram.

« (Les Ukrainiens) ont un besoin urgent de davantage d’armes et d’équipements militaires. Le soutien des fonds internationaux est l’une des nombreuses contributions importantes. »

La Norvège a récemment intensifié ses efforts pour augmenter la production de défense, tant pour les besoins intérieurs que pour l’aide à l’Ukraine. Oslo a alloué 2 milliards de couronnes norvégiennes (190 millions de dollars) en janvier à l’aide à l’Ukraine.

Selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW Kiel), qui suit l’aide internationale à l’Ukraine, la Norvège a engagé plus de 2 milliards de dollars en Ukraine à partir de février 2024.