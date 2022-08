Syrie. Trois soldats américains blessés après des tirs de roquettes sur des bases de la coalition occidentale | Nouvelles du monde

Trois soldats américains ont été blessés en Syrie après que des roquettes ont été tirées sur des bases de la coalition occidentale dans le nord-est du pays.

Une série de roquettes a touché deux bases utilisées par les troupes américaines comme “sites de soutien” pour la mission en cours visant à vaincre les restes de la soi-disant État islamique califat, selon un communiqué du commandement central de l’armée américaine.

Les trois soldats, qui n’ont pas été nommés, auraient été légèrement blessés.

L’incident survient 24 heures après une frappe aérienne américaine contre des groupes armés soutenus par l’Iran dans le pays.

Il met en évidence une situation de sécurité durable et complexe dans Syrie impliquant les intérêts concurrents des Américains, des Russes, des Iraniens, des Turcs, des forces gouvernementales syriennes et des éléments restants du groupe terroriste État islamique (EI).

Les États-Unis auraient environ 900 soldats répartis entre deux bases dans les parties contrôlées par les Kurdes du nord-est de la Syrie.

En 2020, l’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il retirerait toutes les troupes américaines de Syrie, suscitant des accusations d’abandon des Kurdes.

En réalité, la mission américaine – vaincre l’EI et contrôler les champs pétrolifères de la région – s’est poursuivie pendant le reste de la présidence Trump et a été maintenue par le président Joe Biden.

Une grande partie de la Syrie est maintenant de retour entre les mains du président du pays, Bashar al Assad, après plus d’une décennie de guerre civile.

Le président syrien Bachar al-Assad (à gauche) photographié rencontrant le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei à Téhéran en mai. Image : AP



Des milices soutenues par l’Iran ont aidé le dirigeant syrien à reprendre et à conserver des terres capturées par des groupes d’opposition depuis 2011.

La région nord-est du Rojava du pays reste sous contrôle kurde pro-occidental et des éléments de l’EI perdurent dans des zones reculées le long de la frontière irakienne.

Les responsables américains à Washington ont régulièrement accusé des groupes mandataires soutenus par l’Iran de cibler les troupes américaines en Syrie et en Irak.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Washington mercredi, Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, a déclaré: “Nous n’hésiterons pas à nous défendre.

“Nous n’allons pas tolérer les attaques des forces soutenues par l’Iran contre nos forces partout dans le monde, y compris en Syrie, et nous n’hésiterons pas à nous protéger et à prendre des mesures supplémentaires, le cas échéant.”

Il parlait avant cette dernière attaque à la roquette et répondait à une série de frappes aériennes américaines sur neuf bunkers qui, selon les Américains, étaient des dépôts de munitions et des installations d’approvisionnement logistique.

Colin Kahl, sous-secrétaire américain à la défense pour la politique. Photo : AP



Dans un indice de la géopolitique complexe, les responsables américains ont confirmé qu’ils avaient informé l’armée russe avant de procéder aux frappes aériennes en utilisant des “lignes de déconfliction” établies.

La Russie a une empreinte militaire importante en Syrie, y compris une base navale dans la ville côtière de Tartous, et a joué un rôle déterminant, avec l’Iran, pour aider le président Assad à reprendre le contrôle du pays.

Les frappes de tit-for-tat entre l’Amérique et les mandataires iraniens se sont intensifiées au cours de la semaine dernière et surviennent à un moment où les diplomates américains et européens sont sur le point de relancer un accord avec l’Iran visant à l’empêcher de développer une arme nucléaire.

Le président Assad et le président Vladimir Poutine à Damas en janvier 2020. Photo : AP



L’accord de non-prolifération nucléaire du Plan d’action global conjoint (JCPOA) de 2015 s’est effondré en 2018 lorsqu’il a été abandonné par l’administration Trump.

L’administration Biden a cherché à le faire revivre, croyant en sa capacité à faire confiance aux inspections nucléaires. On pense qu’un nouvel accord est proche, à la grande angoisse d’Israël et de certains pays arabes du Golfe qui disent qu’on ne peut pas faire confiance à l’Iran.

Les signataires de l’accord initial de 2015, y compris les États-Unis sous le président Obama, ont insisté pour séparer la question du programme d’enrichissement de l’Iran de son comportement au niveau régional, une décision fortement critiquée par Israël et les pays arabes du Golfe.

Le président Biden a utilisé les frappes aériennes de son armée cette semaine pour démontrer que s’il recherche la diplomatie avec l’Iran, il n’hésitera pas à utiliser la force contre les intérêts iraniens si nécessaire.