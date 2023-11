Syrie : les États-Unis mènent des frappes aériennes dans l’est de la Syrie, ciblant les installations de stockage d’armes du CGRI et des groupes soutenus par l’Iran

CNN

—



Deux avions de combat américains F-15 ont mené une frappe aérienne sur un stockage d’armes dans l’est du pays. Syrie utilisé par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et ses groupes affiliés, a annoncé mercredi le Pentagone.

“Cette frappe d’autodéfense de précision est une réponse à une série d’attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des affiliés de la Force Al-Qods du CGRI”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué. “Le président n’a pas de priorité plus élevée que la sécurité du personnel américain, et il a ordonné l’action d’aujourd’hui pour montrer clairement que les États-Unis se défendront eux-mêmes, défendront leur personnel et leurs intérêts.”

“Les États-Unis sont tout à fait prêts à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre population et nos installations”, a-t-il ajouté. “Nous insistons contre toute escalade.”

Un haut responsable militaire a déclaré mercredi soir que l’installation, située à Maysalun à Deir Ezzor, en Syrie, aurait abrité des armes utilisées dans « de nombreuses frappes aériennes qui ont eu lieu contre nos forces ici dans la région ».

« Nous surveillons la situation depuis un certain temps pour nous assurer que lorsque nous frapperions la cible, nous la frapperions à un moment où nous serions en mesure d’éliminer l’utilisation des installations par le CGRI. … J’ai regardé l’engagement, je peux vous dire que nous sommes presque certains qu’il y a eu des explosions secondaires qui ont indiqué que l’installation abritait des armes qui, selon nous, sont probablement utilisées dans de nombreuses frappes qui ont eu lieu contre nos forces ici dans le région », a déclaré le responsable.

Le responsable a ajouté qu’ils étaient « très certains » que la frappe de mercredi « n’a pas entraîné de pertes civiles ».

Les États-Unis, a déclaré le responsable, « ont effectivement utilisé la ligne de déconfliction » avec la Russie. Les États-Unis discutent régulièrement avec la Russie d’une ligne de déconfliction concernant les opérations militaires en Syrie.

Cette frappe américaine est la deuxième fois que les États-Unis frappent des installations utilisées par des groupes soutenus par l’Iran en réponse aux attaques presque quotidiennes menées par des mandataires iraniens contre les forces américaines en Irak et en Syrie. Le 26 octobre, un F-15 et deux F-16 américains ont utilisé des munitions à guidage de précision pour frapper deux installations liés aux milices soutenues par l’Iran dans l’est de la Syrie.





01:01 – Source : CNN Un colonel à la retraite sur les messages que les États-Unis envoient à l’Iran avec la première frappe

Les forces américaines et de la coalition ont été ciblées au moins 41 fois depuis le 17 octobre par des drones d’attaque à sens unique ou des attaques à la roquette – la dernière en date étant une attaque à plusieurs roquettes contre les forces américaines et la coalition à Shaddadi, en Syrie.

L’attaque de mercredi n’a fait aucune victime ni aucun dommage aux infrastructures, selon un responsable américain.

Plus de 40 soldats a été légèrement blessé lors des attaques précédant l’attaque américaine du 26 octobre, dont au moins 20 traumatismes crâniens.

Un haut responsable de la défense a déclaré que la frappe de mercredi visait à transmettre « un message clair à l’Iran selon lequel nous le tenons responsable des attaques contre les forces américaines » et que les États-Unis s’attendent à ce que l’Iran « prenne des mesures pour ordonner à ses mandataires d’arrêter ».

« À la lumière des tensions accrues résultant du conflit en cours entre Israël et le Hamas, nous avons pris des mesures supplémentaires pour communiquer directement avec l’Iran, les groupes alignés sur l’Iran en Irak, au Liban et nos partenaires régionaux », a déclaré le responsable de la défense. « Notre objectif est de clarifier que nos actions militaires ne marquent pas un changement dans notre approche du conflit Israël-Hamas et que nous n’avons aucune intention d’intensifier le conflit dans la région. Notre engagement en faveur de l’autodéfense et de la protection du personnel américain reste le même. »

La frappe américaine intervient le même jour qu’un drone américain sans pilote MQ-9 Reaper a été abattu au large des côtes du Yémen par les forces Houthis soutenues par l’Iran. Le Commandement central américain enquête sur l’incident.

CNN Signalé précédemment que les groupes soutenus par l’Iran envisagent d’augmenter leurs attaques contre les forces américaines au Moyen-Orient, alors que l’Iran cherche à profiter des réactions négatives dans la région face au soutien américain à Israël à la suite de l’attaque brutale du Hamas le 7 octobre.

Depuis le 7 octobre et les attaques de plus en plus fréquentes des troupes américaines dans la région, les États-Unis a envoyé une puissance de feu importante au Moyen-Orient pour dissuader l’élargissement du conflit entre Israël et le Hamas et pour soutenir les forces de la région.

Parmi les capacités déployées figurent deux groupes aéronavals, qui emploient chacun des milliers de marins et plusieurs destroyers lance-missiles ; divers avions, dont des chasseurs F-15 et F-16 ; et environ 1 200 soldats, dont ceux attachés aux batteries Patriot et Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Le haut responsable de la défense a déclaré mercredi que les États-Unis avaient fortifié leurs bases dans la région « avec des batteries Patriot supplémentaires et augmenté les contre-patrouilles défensives aériennes pour dissuader davantage les attaques et défendre nos forces ».

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.