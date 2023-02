Syrie : des orphelins du tremblement de terre recueillis par des proches accablés

BEYROUTH – Une petite fille syrienne dont la mère a donné naissance alors qu’elle était coincée sous les décombres de sa maison lors du tremblement de terre dévastateur de cette semaine a maintenant un nom : Aya, en arabe pour « un signe de Dieu ». Avec ses parents et tous ses frères et sœurs tués, son grand-oncle va la recueillir.

Aya fait partie du nombre incalculable d’orphelins laissés par le séisme de magnitude 7,8 de lundi, qui a tué plus de 20 000 personnes dans le nord de la Syrie et le sud-est de la Turquie. Le séisme survenu avant l’aube a fait s’effondrer des milliers d’immeubles d’appartements sur les résidents alors qu’ils étaient réveillés du sommeil, de sorte que des familles entières ont souvent péri.

Dans la plupart des cas, les parents accueillent des enfants orphelins, disent les médecins et les experts. Mais ces proches survivants sont également aux prises avec le naufrage de leur propre vie et de celle de leur famille. Dans le chaos continu qui a suivi le tremblement de terre, avec des morts et un nombre décroissant de survivants toujours retrouvés, les médecins disent qu’il est impossible de dire combien d’enfants ont perdu leurs parents.