SYRACUSE, NY: Quincy Guerrier a marqué un sommet en carrière de 27 points avec 11 rebonds, Alan Griffin a égalé un sommet en carrière de 24 points avec 10 rebonds et Syracuse a battu Buffalo 107-96 en prolongation samedi soir.

Le panier de Griffin après 15 secondes de prolongation a donné à Syracuse (6-1) l’avantage pour de bon. L’Orange a battu Buffalo 20-9 dans la séance supplémentaire.

Buffalo (3-3) a pris une avance de 19-17 avec 13:28 à faire en première demie et a mené pendant la majeure partie du match. Les Bulls menaient 48-37 à la mi-temps et ont pris l’avantage jusqu’à 57-41 sur le layup de Jayvon Graves avec 16:34 à faire avant que l’Orange ne se rallie.

Le jeu à trois points de Guerrier avec 76 secondes à jouer en temps réglementaire a donné à l’Orange une avance de 85-82.

Le 3-pointeur profond de Ronaldo Segu avec 15 secondes à jouer en temps réglementaire égalisait à 87 pour Buffalo. Après un temps mort à Syracuse, Josh Mballa l’a volé à Marek Dolezaj de l’Orange et a lancé une passe de sortie à Graves, qui a échappé à un défenseur avant de voir sa tentative de lay-up bloquée sur le panneau par un Griffin de haut vol derrière le jeu.

Guerrier a récupéré le ballon pour Syracuse et a obtenu un regard net sur le demi-terrain, mais a raté le temps imparti pour l’envoyer à la session supplémentaire.

Buddy Boeheim a ajouté 22 points pour Syracuse. C’était la première fois que l’Orange avait trois joueurs ou plus marquant 20 ou plus depuis le match de six prolongations contre le Connecticut lors du tournoi Big East 2009.

Mballa a mené Buffalo avec un sommet en carrière de 27 points sur 11 tirs sur 18 avant de faire une faute en prolongation. Graves a marqué 22 points, Jeenathan Williams 19, Segu 13 et Keishawn Brewton 10.

