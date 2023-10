Recevez les dernières nouvelles de Syracuse directement dans votre boîte de réception. Abonnez-vous à notre newsletter sportive ici.

Alors que Georgia Tech menait 4-3 dans le troisième set, Lauren McCabe a sauvé une victoire potentielle de Bianca Bertolino. Le set de McCabe a conduit à un pic de Raina Hughes.

Lauren Sanden a plongé sur le sol et a creusé le ballon en toute sécurité, ce qui a finalement conduit à la mort de DeAndra Pierce. Après la mort de Pierce, Georgia Tech a marqué trois points consécutifs, obligeant Syracuse à demander un temps mort.

Syracuse (2-20, 0-12 Atlantic Coast Conference) a perdu un autre match en deux sets, s’inclinant face au n°11 Georgia Tech (19-3, 10-2 ACC). Les Orange sont actuellement sur une séquence de 12 défaites consécutives, perdant leurs six derniers matchs en deux sets. Laila Smith et Zharia Harris-Waddy ont réussi 13 attaques décisives, mais n’ont pas pu aider l’équipe à percer la défense de Georgia Tech. Au lieu de cela, Syracuse a commis 16 erreurs offensives et 24 au total.

"Je pense que nous devons minimiser nos erreurs directes… c'est un processus sur lequel nous avons travaillé tout au long de la saison", a déclaré l'entraîneur-chef de Syracuse, Bakeer Ganesharatnam.







En entrant dans le match, Georgia Tech s’est classée première de l’ACC pour les récupérations par set avec 15,41. Contre Syracuse, les Yellow Jackets ont accumulé 52 récupérations au cours du match, les Orange ayant du mal à trouver des trous dans la défense.

“Ils ont un très bon système et tout le monde est très discipliné pour l’exécuter”, a déclaré Ganesharatnam à propos de la défense de Georgia Tech. “Notre intention était de faire pression sur les attaquants en défense (et) de les tenir occupés.”

Syracuse a commencé le premier set en force. Veronica Sierzant a établi une passe pour le kill de Smith, puis a elle-même enregistré un kill, donnant une avance de 6-4 à l’Orange. Le succès de Syracuse a été de courte durée alors que Georgia Tech a pris du rythme en attaque. Des erreurs ont conduit les Yellow Jackets à prendre une avance de 15-11.

Après un temps mort à Syracuse, Afedo Manyang du GT a pris le relais. Manyang a enregistré trois attaques décisives pour donner une avance de 20-13 à Georgia Tech. Un bloc d’Anna Boezi a mis les Yellow Jackets à un point de remporter le premier set avant que Pierce ne le termine.

Les erreurs de Syracuse se sont poursuivies dans le deuxième set, offrant des points à Georgia Tech. Bertolina a mené l’offensive des Yellow Jackets, enregistrant cinq attaques décisives. Avec l’ajout d’autres frappeurs alternatifs, GT menait 16-10 avant un temps mort à Syracuse.

De retour du temps mort, Harris-Waddy et Sierzant ont réussi des attaques décisives alors que l’Orange se ressaisissait pour trois points consécutifs, réduisant l’avance du GT à 16-13. Plus tard dans le set, Georgia Tech a demandé un temps mort alors qu’elle menait 20-16.

“Nous voulions garder notre attaque équilibrée et leur donner des looks différents”, a déclaré Ganesharatnam. “Nous avons dit à notre bloqueur de droite de se rapprocher de l’antenne… ils minimisent les mouvements qu’ils doivent effectuer pour fermer ce plateau.”

Manyang est sorti du banc après le temps mort, aidant Georgia Tech à clôturer le set. Manyang a aidé à terminer le deuxième set avec un kill, alors que Georgia Tech menait 2-0 après une victoire de 25-17.

Dans le set final, Manyang a de nouveau dominé. Sa victoire a permis à Georgia Tech de mener 12-4 et de l’autre côté, Syracuse n’a trouvé aucun espace dans la défense de GT. Les Yellow Jackets ont constamment creusé les pointes de Syracuse au filet pour garder le ballon en vie.

« (Georgia Tech) est une bonne équipe. Ils peuvent très bien faire beaucoup de choses… ils peuvent garder le système très simple et se concentrer uniquement sur l’exécution à un niveau élevé », a déclaré Ganesharatnam.

Menés 20-9, Smith et Hughes ont réussi des attaques décisives pour tenter de maintenir l’Orange en vie. Mais Manyang et Kali Engeman ont continué à faire pression sur Syracuse à l’extérieur, forçant McCabe à commettre une erreur. Une erreur offensive de Greta Schlichter a mis fin au match alors que Syracuse a cédé sa 18e défaite consécutive de la saison.

“Il est évident que nous faisons beaucoup d’erreurs, nous faisons des erreurs en nous contentant de jouer”, a déclaré Harris-Waddy. “Je pense que cette équipe a été une équipe très bénéfique pour nous… Elle nous aide à améliorer ces compétences.”