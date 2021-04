Syracuse a ouvert les entraînements de football cette semaine et ça faisait du bien après une interruption d’un an, même en portant un short.

Ce n’est pas comme le matin de Noël, mais c’est excitant, a déclaré l’entraîneur Dino Babers. «C’est amusant de voir les enfants prêts à partir. La chose la plus importante à propos de cette année est que nous n’avons pas eu de printemps l’année dernière. Aucune équipe ne l’a fait. Nous avons des gars dans notre équipe qui ont une expérience de jeu, ce qui est précieux. C’est de l’argent à la banque. Cela vous rend meilleur. Mais ils n’ont pas les compétences dont ils avaient besoin. Il est maintenant temps de revenir en arrière et de leur donner la ceinture à outils.

Syracuse vient de connaître l’une des pires saisons de l’histoire du programme. L’Orange a terminé 1-10 au total et 1-9 dans la Conférence de la côte atlantique, à égalité pour la dernière fois avec Duke, qui a battu l’Orange dans le Carrier Dome.

Nous comprenons ce qui s’est passé l’année dernière, mais cette équipe n’a rien à voir avec ce que sera cette équipe », a déclaré Babers, à sa sixième année avec l’Orange. «C’est un tout nouveau jour. Les équipes changent radicalement d’année en année. Nous devons saisir le jour et le poursuivre.

La pratique des changements aux pads vendredi et Babers a déclaré que chaque position était à gagner, y compris le quart-arrière. Le partant de deux ans Tommy DeVito a été blessé la saison dernière et a raté les sept derniers matchs, toutes défaites, en raison d’une blessure au bas du corps. Deux autres quarts ont été éliminés des matchs derrière une ligne offensive poreuse et criblée de blessures qui a permis 38 sacs, soit 3,45 par match. Cela a laissé l’Orange classé 118e sur 127 équipes de la subdivision Bowl.

L’un des quarts blessés était l’étudiant de première année JaCobian Morgan, qui a eu deux départs. Il revient avec son camarade de classe Dillon Markiewicz. Le transfert à double menace de l’État du Mississippi, Garrett Shrader et le véritable étudiant de première année Justin Lamson sont également dans le mélange.

Tout le monde est en compétition. C’est un accord différent, a déclaré Babers. Avec autant de gars ici (au camp), les files d’attente sont plus longues, vous pouvez mêler plus, vous pouvez augmenter le rythme, et les gars vont avoir l’occasion dans des situations de jeu de montrer et de prouver ce qu’ils peuvent faire. . Les meilleurs gars gagnent. »

Syracuse s’est également classée près du bas de la division I en course au sol en 2020, avec une moyenne de 3,16 verges par course et 92 verges par match. Avant le début de la saison dernière, les deux premiers tailbacks sur le graphique de profondeur Abdul Adams et Jarveon Howard ont décidé de se retirer. Cela a placé Sean Tucker en tête de liste et il a livré une solide performance, se précipitant pour 626 verges, le troisième le plus pour un vrai étudiant de première année dans l’histoire de l’école, et quatre touchés. Adams et Howard sont de retour et Babers a déclaré qu’ils commenceraient en bas du graphique de profondeur.

La crème monte toujours au sommet, a déclaré Babers. Tous ceux qui se sont assis, il n’y a pas de menottes contre eux. Ils sont autorisés à aller aussi haut que possible, mais rien ne sera donné.

La ligne offensive orange renvoie les quatre partants, dont Airon Servais pour une sixième saison. Le transfert de Floride Chris Bleich, un étudiant de deuxième année en chemise rouge qui a dû siéger l’année dernière après s’être vu refuser une renonciation à jouer par la NCAA, donnera à l’unité une expérience et une profondeur supplémentaires.

La plupart des gars sont là-bas et c’est bien de voir ce groupe soutenu, a déclaré Babers. Ce sera l’une des clés de notre saison, il n’y a aucun doute à ce sujet. J’aime vraiment où j’allais être.

Syracuse a perdu trois arrières défensifs remarquables lorsque Ifeatu Melifonwu, Trill Williams et Andre Cisco ont décidé de donner une chance au repêchage de la NFL plus tard ce mois-ci.

Mais les Orange ont de l’expérience de retour sur la ligne défensive avec Josh Black (huit sacs, une interception) et beaucoup ailleurs dans le schéma défensif 3-3-5: le deuxième LB Mikel Jones a réalisé 69 plaqués, dont huit sacs. et quatre interceptions; DB Ja’Had Carter a eu 67 plaqués et deux interceptions en 10 départs en tant que recrue; DB Rob Hanna a eu 10 plaqués pour la défaite en neuf matchs en tant que recrue; Redshirt Freshman DB Garrett Williams a eu 64 plaqués et 10 ruptures de passes; et le deuxième LB Geoff Cantin-Arku avait 63 plaqués et quatre quart-arrière pressés.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/AP_Top25