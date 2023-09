Synopsys dévoile le plus vaste portefeuille de propriété intellectuelle de qualité automobile du secteur sur la technologie de processus N5A de TSMC

Adoptées par plusieurs grandes entreprises, l’interface Synopsys et la Foundation IP permettent une fiabilité élevée pour les SoC ADAS

Points forts:

La nouvelle IP Synopsys pour le TSMC N5A répond aux exigences de température automobile de niveau 2 et AEC-Q100 pour permettre une fiabilité élevée du SoC pour un fonctionnement à long terme.

L’IP conforme à la norme ISO 26262 ASIL B et D évaluée pour les pannes matérielles aléatoires permet d’atteindre les ASIL cibles.

Synopsys Foundation, LPDDR5X/5/4X, PCIe 4.0/5.0, Ethernet, MIPI C-PHY/D-PHY et M-PHY et USB IP adhèrent aux règles de conception avancées de qualité automatique TSMC N5A.

SUNNYVALE, Californie., 26 septembre 2023 /PRNewswire/ — Aujourd’hui Synopsys, Inc. (Nasdaq : SNPS) a annoncé le plus vaste portefeuille de produits de qualité automobile du secteur Interface et Fondation IP pour le processus N5A de TSMC. Ensemble, Synopsys et TSMC contribuent à alimenter la prochaine génération de véhicules définis par logiciel en répondant aux exigences de fiabilité à long terme et de calcul hautes performances des systèmes sur puces (SoC) automobiles.

« TSMC a travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de l’écosystème de conception pour fournir à l’industrie des semi-conducteurs automobiles des solutions de pointe en matière de technologies IP, EDA et de fabrication », a déclaré Dan Kochpatcharin, responsable de la division de gestion de l’infrastructure de conception chez TSMC. « Le portefeuille d’IP de qualité automobile de Synopsys pour le processus N5A de TSMC permet aux innovateurs de puces automobiles d’accélérer la conception de leurs SoC critiques pour la sécurité tout en profitant des performances significatives, de l’efficacité énergétique et de l’augmentation de la densité logique du N5A. »

« Les nouvelles générations de conceptions de SoC automobiles devront prendre en charge des quantités massives de données critiques pour la sécurité traitées à des vitesses extrêmes et avec une grande fiabilité », a déclaré John Koeter, vice-président senior du marketing et de la stratégie IP chez Synopsys. « L’interface de haute qualité de qualité automobile et l’IP de base de Synopsys sur le processus N5A de TSMC permettent aux constructeurs automobiles, aux constructeurs de niveau 1 et aux entreprises de semi-conducteurs de minimiser les risques d’intégration IP et de contribuer à atteindre les niveaux de sécurité fonctionnelle, de performance et de fiabilité requis pour leurs SoC. «

Synopsys IP sur le processus TSMC N5A est conçu et testé selon les normes de fiabilité AEC-Q100 et de température automobile de niveau 2 pour une température ambiante de -40°C à 105°C, contribuant ainsi à garantir la fiabilité des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de la conduite hautement automatisée. (HAD) et SoC zonaux. Le portefeuille IP de Synopsys répond à la norme ISO 26262 pour les pannes matérielles aléatoires, permettant aux constructeurs automobiles, aux constructeurs de niveau 1 et aux fabricants de semi-conducteurs d’accélérer le développement et l’évaluation de leurs SoC critiques pour la sécurité et d’atteindre le niveau d’intégrité de la sécurité fonctionnelle de leurs conceptions (ASIL). cibles. Synopsys IP de qualité automobile, qui a été intégré dans plus de 100 puces ADAS, fait partie de l’offre de développement de logiciels et de SoC automobiles de Synopsys qui comprend des solutions de conception, de vérification, de jumeau numérique électronique et de prototypage pour accélérer le développement de puces pour des applications définies par logiciel. Véhicules.

Disponibilité et ressources supplémentaires

À propos de Synopsys

Synopsys, Inc. (Nasdaq : SNPS) est le partenaire Silicon to Software™ des entreprises innovantes développant les produits électroniques et les applications logicielles sur lesquels nous comptons chaque jour. En tant que société du S&P 500, Synopsys est depuis longtemps un leader mondial de l’automatisation de la conception électronique (EDA) et de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs et propose le portefeuille le plus large du secteur d’outils et de services de test de sécurité des applications. Que vous soyez un concepteur de systèmes sur puce (SoC) créant des semi-conducteurs avancés ou un développeur de logiciels écrivant du code plus sécurisé et de haute qualité, Synopsys dispose des solutions nécessaires pour proposer des produits innovants. Apprenez-en davantage sur www.synopsys.com.

Contact éditorial :

Kelli Wheeler

Synopsys, Inc.

(518) 248-0780

[email protected]

[email protected]

SOURCESynopsys, Inc.