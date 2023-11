Synergie de l’IA et de la blockchain dans la technologie crypto, CIO News, ET CIO

Rahul Pagidipati, PDG, ZebPay

“/>

La fusion de l’IA et de la technologie blockchain a marqué le début d’une ère d’innovation transformatrice. Avec ses origines remontant au 20e siècle, l’IA a connu une croissance remarquable, portée par les progrès des algorithmes d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond. À l’inverse, la blockchain est apparue en 2008 comme cadre sous-jacent à la crypto révolutionnaire Bitcoin.

Récemment, la synergie entre l’IA et la blockchain a conduit à une « révolution cognitive ». L’intégration transparente de l’analyse des données, des capacités de prise de décision et de l’optimisation des processus de l’IA, combinée à la nature transparente et décentralisée de la blockchain, remodèle le paysage cryptographique.

L’IA a trouvé sa place dans divers aspects des technologies blockchain et crypto, révolutionnant la façon dont ces systèmes fonctionnent et interagissent. Les contrats intelligents, caractéristique essentielle de la blockchain, sont des accords automatisés qui s’exécutent lorsque des conditions spécifiques sont remplies. L’intégration de l’IA dans les contrats intelligents crée des contrats plus dynamiques et adaptables qui répondent intelligemment aux événements du monde réel et aux conditions changeantes.

De plus, les mécanismes de consensus basés sur l’IA améliorent l’évolutivité et la sécurité des réseaux blockchain. Ces algorithmes de consensus exploitent l’apprentissage automatique pour optimiser les opérations réseau, ce qui accélère le traitement des transactions.

Jetons cryptographiques utilisant l’IA

L’intersection de l’IA et de la cryptographie a créé une nouvelle génération d’actifs numériques, souvent appelés jetons cryptographiques IA. Ces jetons exploitent les algorithmes et les technologies d’IA pour offrir des fonctionnalités et des utilités uniques à leurs utilisateurs. Ces pièces innovantes vont au-delà des domaines conventionnels de la cryptographie et contribuent activement à la croissance et au développement de projets basés sur l’IA au sein d’écosystèmes décentralisés. En mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience utilisateur, de l’évolutivité et de la sécurité, les pièces d’IA jouent un rôle essentiel dans l’avancement de diverses initiatives basées sur l’IA, telles que les marchés décentralisés, l’analyse prédictive du marché et les solutions de gestion de portefeuille.

Les jetons cryptographiques IA sont également utilisés pour encourager la participation de la communauté et la création de contenu. Ces jetons favorisent un écosystème plus engagé et plus dynamique en récompensant les utilisateurs pour leurs contributions à l’aide de mécanismes basés sur l’IA.

Au-delà de leur utilité dans les projets basés sur l’IA, ces jetons confèrent des droits de gouvernance à leurs détenteurs, créant ainsi un écosystème robuste et autonome où les participants ont leur mot à dire dans la prise de décision. En intégrant les capacités d’IA dans les réseaux blockchain, les pièces d’IA permettent des solutions intelligentes et efficaces qui identifient les activités illicites, analysent les tendances du marché et découvrent des opportunités d’investissement.

L’impact de l’IA sur la blockchain s’étend au-delà des jetons cryptographiques. L’intégration des technologies d’IA peut améliorer considérablement les performances et la sécurité des réseaux blockchain. Les algorithmes d’IA peuvent optimiser le stockage et la récupération des données, améliorant ainsi l’évolutivité et la vitesse des transactions. De plus, les analyses basées sur l’IA peuvent identifier les vulnérabilités potentielles et améliorer la résistance de la blockchain aux attaques, garantissant ainsi une plate-forme plus robuste et plus sécurisée.

En outre, l’IA peut faciliter l’analyse avancée des données, permettant aux réseaux blockchain de traiter des ensembles de données complexes et d’en tirer des informations précieuses. Cette capacité est précieuse dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, où l’IA peut retracer l’origine des produits, garantir l’authenticité et améliorer la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Alors que les algorithmes d’IA continuent d’évoluer et que les réseaux blockchain deviennent plus évolutifs et sécurisés, l’avenir de l’espace crypto s’annonce prometteur. Les applications concrètes de l’IA dans les contrats intelligents, les mécanismes de consensus et la gestion de la chaîne d’approvisionnement favoriseront une plus grande efficacité et transparence. De plus, les jetons cryptographiques IA amélioreront l’expérience des utilisateurs, accordant aux communautés plus de contrôle sur les projets qu’elles soutiennent. À mesure que les technologies d’IA continuent de mûrir et que les réseaux blockchain deviennent plus répandus, le paysage de l’industrie de la cryptographie connaîtra une croissance dynamique et une plus grande inclusion, faisant de la « révolution cognitive » une réalité passionnante et prometteuse pour l’avenir de la cryptographie.

L’auteur est le PDG de ZebPay.



Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées appartiennent uniquement à l’auteur et ETCIO n’y souscrit pas nécessairement. ETCIO ne sera pas responsable de tout dommage causé à toute personne/organisation directement ou indirectement.