Syndrome sérotoninergique : qu’est-ce que c’est, traitement et prévention

La confusion, les palpitations, les frissons et les tremblements ne sont que quelques-uns des symptômes associés à un phénomène appelé syndrome sérotoninergique. Il s’agit d’une condition caractérisée par un excès de sérotonine dans votre cerveau. La sérotonine, souvent appelée neurotransmetteur du « bien-être », joue un rôle crucial dans la régulation de l’humeur, de l’appétit et du sommeil. Cependant, lorsque les niveaux de sérotonine deviennent excessivement élevés, cela peut entraîner une cascade de symptômes affectant divers systèmes organiques.

Health Shots a contacté le Dr Balaji BS, Consultant – Neurologie & Épileptologie, qui nous explique tout ce qu’il y a à savoir sur le syndrome sérotoninergique, pourquoi il apparaît, les symptômes et comment le prévenir.

Qu’est-ce que le syndrome sérotoninergique ?

Le syndrome sérotoninergique est une maladie qui survient lorsqu’il y a un excès de sérotonine, un neurotransmetteur, dans le cerveau. Cela peut entraîner toute une série de symptômes, dont certains peuvent être graves. “Cette maladie est généralement associée à l’utilisation de certains médicaments, en particulier ceux qui améliorent l’activité de la sérotonine, tels que les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) et les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)”, explique le Dr. Balaji. De plus, la consommation récréative de substances comme l’ecstasy et d’autres drogues illicites peut également contribuer au syndrome sérotoninergique.

Quels sont les symptômes du syndrome sérotoninergique ?

Les symptômes peuvent inclure des changements d’état mental, un dysfonctionnement autonome et des anomalies neuromusculaires. Voici quelques symptômes du syndrome sérotoninergique :

• Hypertension artérielle

• Confusion

• Palpitations : fréquence cardiaque rapide

• Pupilles dilatées

• Rigidité musculaire

• Diarrhée

• Transpiration excessive

• Frissons ou tremblements

Quelles sont les causes du syndrome sérotoninergique ?

Voici quelques causes du syndrome sérotoninergique :

1. Interactions médicamenteuses

La combinaison de certains médicaments, en particulier ceux qui augmentent les niveaux de sérotonine, peut déclencher le syndrome sérotoninergique.

2. Surdose

Prendre trop d’un seul médicament qui affecte la sérotonine, ou une combinaison de ces médicaments, peut conduire au syndrome.

3. Drogues illégales

Certaines drogues récréatives comme l’ecstasy peuvent provoquer une augmentation des taux de sérotonine et conduire au syndrome sérotoninergique.

Comment diagnostiquer le syndrome sérotoninergique ?

Le diagnostic de sérotonine repose sur les symptômes et un examen des antécédents médicaux de l’individu. « Il n’existe aucun test en tant que tel qui puisse confirmer le syndrome sérotoninergique, mais des tests peuvent être effectués pour exclure d’autres conditions. Il est essentiel d’informer le médecin de tous les médicaments et suppléments pris », explique le Dr Balaji.

Comment traiter le syndrome sérotoninergique ?

Vous devez idéalement inverser la cause. “Le traitement implique généralement l’arrêt des médicaments qui contribuent à l’excès de sérotonine, des soins de soutien et, dans les cas graves, l’administration de médicaments spécifiques pour contrecarrer les effets des taux élevés de sérotonine”, explique le Dr Balaji. Une surveillance étroite en milieu hospitalier peut être nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de la personne. Dans certains cas, un syndrome grave peut être mortel s’il n’est pas reconnu et traité rapidement.

Comment prévenir le syndrome sérotoninergique ?

Pour prévenir le syndrome sérotoninergique, vous devez être honnête avec vos médecins au sujet des médicaments que vous prenez, y compris les suppléments en vente libre et à base de plantes, afin d’éviter les interactions potentielles. Il est essentiel de respecter les posologies prescrites et de signaler rapidement tout symptôme inhabituel.

Y a-t-il des effets secondaires à long terme du syndrome sérotoninergique ?

Il n’y a généralement aucun effet à long terme une fois les niveaux de sérotonine normalisés. « Cependant, il est crucial de suivre les conseils médicaux, d’assister aux rendez-vous de suivi et d’éviter les substances à l’origine du syndrome. Dans la plupart des cas, avec un traitement rapide et approprié, les individus se rétablissent complètement sans complications durables », explique le Dr Balaji.