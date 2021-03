Le SOPK est un trouble complexe ou plutôt un trouble spectral sans critères diagnostiques cliniques ou de laboratoire uniformes. Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est l’un des troubles hormonaux les plus courants chez les femmes du monde entier.

Le Dr Vidushi Jain, dermatologue trichologue, responsable médical de Dermalinks, déclare: «Il a une étiologie inconnue et est reconnu comme un trouble hétérogène qui entraîne une surproduction d’hormones mâles principalement à partir de l’ovaire et est associé à une résistance à l’insuline.»

Le parcours, les luttes et l’approche de traitement de chaque patient sont différents. Contrairement à la croyance populaire, les manifestations sont plus graves chez les personnes obèses atteintes de pcos, mais il existe un autre phénotype connu sous le nom de SOPK maigre.

«Les femmes SOPK peuvent être sous-regroupées en fonction des caractéristiques cliniques suggérant des dysfonctionnements endocrinologiques et peuvent être étudiées en conséquence pour la sélection des modalités de traitement appropriées», souligne le médecin.

«La pierre angulaire de la pathologie du SOPK est la résistance à l’insuline, ce qui signifie que le corps ne répond pas normalement à l’insuline et augmente ainsi la sécrétion d’insuline par le pancréas, ce qui déclenche une inflammation et une prise de poids. Un niveau d’insuline élevé est à la fois un critère de diagnostic et également le moteur physiologique sous-jacent. Une insuline élevée provoque une anovulation et favorise également la sécrétion de testostérone par les ovaires (hyper androgénisme). »

Le Dr Jain ajoute: «Les caractéristiques cutanées du SOPK se présentent parfois plus tôt par rapport aux périodes irrégulières ou aux investigations pour l’infertilité et un degré élevé de suspicion peuvent aider à la détection précoce et à la prévention de la progression de la maladie.»

Elle explique en outre:

1. L’acanthosis nigricans est une affection cutanée caractérisée par un assombrissement et un épaississement de la peau, survenant principalement dans les plis de la peau de l’aisselle (aisselle), de l’aine et de la nuque. Souvent traitée comme de la saleté, cette condition est synonyme de résistance à l’insuline et d’obésité. Parfois, il peut également être induit par des médicaments et une tumeur maligne. L’approche thérapeutique consiste à réduire le poids et à diminuer la résistance à l’insuline grâce à un régime à faible indice glycémique et à des entraînements réguliers. Les agents éclaircissants de la peau comme les rétinoïdes, l’acide glycolique et les traitements comme les peelings au TCA jouent également un rôle dans l’amélioration cosmétique.

2. L’hirsutisme ou les poils indésirables du visage sont le résultat d’une hyperandrogénie ou d’une sécrétion excessive d’hormones mâles. Affecte principalement le menton, les cales latérales, la poitrine, les cuisses et même la zone du mamelon. Le traitement nécessite une réduction de poids pour contrôler la globuline sérique de liaison aux hormones sexuelles (SHBG) qui à son tour contrôle les niveaux de testostérone libre, les médicaments anti-androgènes comme la spironolactone, les OCP et la réduction des poils au laser.

3. Acné ou boutons: Les femmes souffrant d’acné persistante depuis l’adolescence ou présentant de l’acné pour la première fois après 25 ans doivent être évaluées pour le SOPK. L’acné dans le SOPK est généralement résistante aux traitements classiques de l’acné, affecte principalement le tiers inférieur du visage, est associée à des éruptions extrêmement sensibles suggérant plus d’inflammation et montre une poussée prémenstruelle. Les résultats du traitement prennent plus de temps pour répondre au moins 3 mois et la meilleure approche consiste à ajouter des contraceptifs oraux combinés avec un anti-androgénique progestérone comme la drospirénone et l’acétate de cyprotérone ainsi que la spironolactone pour contrôler l’état hyperandrogénique. Le rôle des suppléments comme l’inositol, le magnésium, le zinc et la vitamine D jouent un rôle important dans le contrôle de l’état inflammatoire.

4. La dermatite séborrhéique se présentant souvent sous forme de cuir chevelu gras et de pellicules, lorsqu’elle est sévère, peut affecter les zones grasses de la peau comme autour du nez, entre les sourcils et derrière les oreilles. Associé à plus d’androgènes et donc plus de sécrétion d’huile favorisant la croissance d’un champignon nommé malaseezia nécessite un traitement et un nettoyage quotidien du cuir chevelu avec un shampooing à l’acide salicylique ou au kétoconazole.

5. La perte de cheveux à motifs féminins ou l’amincissement des cheveux se présentant principalement dans la couronne et la zone frontale sont souvent ignorés jusqu’à ce qu’une grande partie du cuir chevelu soit visible. Des changements fréquents de coiffures pour les couvrir sans recourir à des traitements médicaux entraînent une progression et des dommages plus importants. Il peut être utile de commencer le minoxidil comme traitement préventif et de faire des séances de plasma riche en plaquettes. Le SOPK est un trouble qui affecte le corps non seulement au niveau hormonal, affectant ainsi le métabolisme et la fertilité, mais il a également des effets considérables sur la confiance d’une personne lorsqu’il a une influence négative sur l’apparence.