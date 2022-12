Syndrome de la raideur : Céline Dion atteinte d’une maladie neurologique rare

La légendaire chanteuse canadienne Céline Dion dit souffrir du syndrome de Moersch-Woltman, une maladie neurologique rare provoquant des spasmes musculaires.

Conséquence, la chanteuse d’origine québécoise ne reprendra pas sa tournée mondiale en Europe en février prochain.

Dion, 54 ans, a fait cette annonce dans une vidéo émouvante publiée sur Instagram jeudi matin.

“Je fais face à des problèmes de santé depuis longtemps, et ça a été et ça a été vraiment difficile pour moi de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu”, a-t-elle déclaré en retenant ses larmes. .

Dion a déclaré que le syndrome de Moersch-Woltman, également appelé syndrome de la personne raide, a affecté “tous les aspects de sa vie quotidienne”, y compris des difficultés à marcher.

La maladie affecte également son chant.

“[It doesn’t allow] moi d’utiliser mes cordes vocales et de chanter comme j’en ai l’habitude”, a-t-elle expliqué.

Selon son site Web, les spectacles du printemps 2023 de Dion ont été reportés à 2024 et ses spectacles de l’été 2023 ont été annulés.

L’icône pop a annulé certains spectacles nord-américains plus tôt cette année, invoquant des problèmes de santé.

Mais Dion prévoit de revenir sur scène lorsque sa santé le permettra. Elle consulterait quotidiennement un ergothérapeute et bénéficierait du soutien d’une équipe de médecins, ainsi que de ses enfants.

“Vous me manquez tous tellement”, a déclaré la femme à l’origine de succès tels que Tout seul et Tout me revient à présent.

“J’ai hâte d’être sur scène pour vous parler en personne.”