Syndrome de la personne raide : le diagnostic de Céline Dion expliqué

Tôt jeudi, la chanteuse canadienne Céline Dion a posté un message sur Instagram reportant la suite de sa tournée mondiale qui devait reprendre en février.

Dion, 54 ans, a déclaré qu’elle avait récemment reçu un diagnostic de syndrome de la personne raide (SPS), également appelé syndrome de Moersch-Woltman. C’est une maladie neurologique rare qui provoque des spasmes musculaires douloureux. Il n’y a pas de remède à la maladie.

“J’ai toujours été un livre ouvert”, dit Dion dans la vidéo émouvante. “Et je n’étais pas prêt à dire quoi que ce soit avant. Mais je suis prêt maintenant… Je suis confronté à des problèmes de santé depuis longtemps.”

Le SPS est décrit par l’Institut national américain des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux comme un trouble présentant des “caractéristiques” d’un trouble auto-immun. Il a un impact sur le système nerveux central et provoque une sensibilité accrue au bruit, au toucher et à la détresse émotionnelle.

“Le plus souvent, cela affecte le système musculaire squelettique où les gens ressentent vraiment une quantité importante de douleur, des spasmes qui peuvent vraiment affecter n’importe quel muscle du corps”, a déclaré à CTV News le Dr Scott Newsome, neurologue à la Johns Hopkins University School of Medicine. Chaîne jeudi.





Newsome dit que la maladie est de plus en plus connue car il y a plus de symptômes qui y sont associés, y compris des problèmes musculaires oculaires et des problèmes intestinaux.

“Il est probablement sous-reconnu”, a-t-il déclaré.

Selon l’Institut national américain des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux, une posture courbée ou raidie est une caractéristique d’une personne aux prises avec le SPS. Newsome dit que cela affecte deux fois plus de femmes que d’hommes.

Pour Dion, cette condition a un impact sur sa capacité à performer.

“Les spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, provoquant parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude”, a déclaré Dion dans la vidéo Instagram.

Newsome dit que les personnes généralement diagnostiquées avec le SPS sont dans la quarantaine ou la cinquantaine, mais cela peut également affecter les enfants et les personnes âgées.

Bien que les chercheurs ne sachent pas exactement ce qui cause le SPS, Newsome dit qu’il existe des moyens de soulager la douleur et les symptômes.

“Mon approche regarde cela à partir d’une approche de traitement à multiples facettes”, a déclaré Newsome. “L’étalon-or est de traiter les gens avec des relaxants musculaires, mais étant donné qu’il s’agit d’une maladie auto-immune, nous utilisons des thérapies liées au système immunitaire pour aider, puis d’autres thérapies non pharmacologiques (comme) l’ergothérapie.”

En ce qui concerne le cas spécifique de Dion, Newsome dit que le fait d’avoir une “équipe complète” l’aidera à retrouver une sorte de normalité.

“En gardant le traitement holistique au premier plan pour traiter les personnes atteintes de cette maladie, je pense que les gens peuvent améliorer leur qualité de vie”, a-t-il déclaré.