Syndrome de la personne raide : ce que l’on sait de la maladie rare de Céline Dion

La légendaire chanteuse canadienne Céline Dion a récemment reçu un diagnostic de trouble neurologique rare appelé syndrome de la personne raide (SPS) qui l’a amenée à reporter plusieurs dates de tournées européennes.

Dans deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux jeudi, Dion a déclaré que la condition ne lui permettait pas “de chanter comme j’en ai l’habitude”.

Selon le National Center for Advancing Translational Sciences, il y a moins de 5 000 cas connus de syndrome de la personne raide aux États-Unis. Les symptômes de la maladie peuvent apparaître à n’importe quel moment de la vie d’un patient. Cependant, il est le plus souvent observé à l’âge adulte.

Selon le site Web de la Stiff Person Syndrome Research Foundation, cette maladie est un trouble incurable qui provoque une rigidité musculaire progressive et des spasmes. Les personnes diagnostiquées avec le trouble peuvent être handicapées, alitées ou incapables de prendre soin d’elles-mêmes.

La cause de cette maladie extrêmement rare est encore inconnue, selon le site Web de Yale Medicine, “mais les chercheurs soupçonnent qu’elle pourrait être le résultat d’une réaction auto-immune où le corps attaque les cellules nerveuses du système nerveux central qui contrôlent les mouvements musculaires”.

Le nom ne rend pas justice à la douleur et aux symptômes qui changent la vie que le syndrome provoque, a déclaré Tara Zier, fondatrice de la Stiff Person Syndrome Research Foundation. La Presse canadienne jeudi.

“Beaucoup de gens ont des problèmes de mobilité. Beaucoup ont des appareils d’aide à la mobilité, des déambulateurs, des fauteuils roulants. Certaines personnes sont alitées », a-t-elle déclaré.

Selon la Stiff Person Syndrome Research Foundation, “les symptômes les plus courants du SPS sont la rigidité musculaire, la raideur et les spasmes des muscles du tronc, y compris le dos et les membres”.

Ceux-ci peuvent être déclenchés par des stimuli environnementaux, comme des bruits forts ou un stress émotionnel selon Yale Medicine.

« Les spasmes musculaires peuvent être si graves qu’ils font tomber la personne. Les muscles se détendent progressivement après la fin du stimulus », indique le site Web de Yale Medicine.

Environ une ou deux personnes sur un million sont touchées par le SPS, selon le Stiff Person Syndrome Center de Johns Hopkins Medicine.

Bien que ce soit le taux généralement rapporté, les chercheurs ne le savent pas avec certitude, a déclaré le Dr Marinos Dalakas, directeur de la division neuromusculaire à la Thomas Jefferson School of Medicine de Philadelphie. La Presse canadienne le vendredi.

Le nombre de cas impliquant la maladie rare pourrait être plus élevé car les gens sont si souvent mal diagnostiqués, a déclaré Dalakas, qui est également membre du conseil consultatif médical de la Stiff Person Syndrome Research Foundation.

Les diagnostics erronés courants incluent la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et les troubles psychiatriques, a-t-il déclaré.

La condition prend, en moyenne, cinq à sept ans pour être diagnostiquée, selon la Stiff Person Syndrome Research Foundation.

«Comme il est si rare, très souvent, il n’est pas reconnu par les prestataires de soins médicaux. Les neurologues, en particulier les neurologues des troubles du mouvement, les neurologues neuromusculaires et les neuro-immunologues sont les experts habituels du SPS », a déclaré la fondation sur son site Web.

Yale Medicine dit que “l’établissement d’un diagnostic pour le syndrome de la personne raide peut être difficile” et un examen complet des patients a lieu afin de confirmer le diagnostic, comme des tests sanguins et une analyse du liquide céphalo-rachidien.

“Lors de la réalisation de ces tests, votre médecin recherche des niveaux élevés d’anticorps anti-acide glutamique décarboxylase (GAD)”, indique leur site Web.

Yale Medicine explique que le système immunitaire d’un patient qui peut avoir le syndrome de la personne raide “semble attaquer une protéine appelée acide glutamique décarboxylase (GAD), qui aide à fabriquer une substance appelée acide gamma-aminobutyrique (GABA)”.

“Le GABA aide à réguler les motoneurones en diminuant leur activité”, ajoute-t-il.

De faibles niveaux de GABA peuvent provoquer le déclenchement continu de ces neurones même lorsqu’ils ne sont pas censés le faire, selon Yale Medicine.

«Environ 60 à 80% des patients atteints du syndrome de la personne raide ont des anticorps anti-GAD dans leur sang», indique-t-il.

Selon Yale et la fondation, il n’y a pas de remède pour le syndrome de la personne raide.

Lorsque les médecins traitent des patients atteints de cette maladie, Yale Medicine dit qu’ils se concentrent sur la gestion des symptômes avec des médicaments “tels que des sédatifs, des relaxants musculaires et des stéroïdes”.

Les médicaments doivent être adaptés à chaque patient, en fonction de ses symptômes, a déclaré le Dr Marinos Dalakas, directeur de la division neuromusculaire à la Thomas Jefferson School of Medicine de Philadelphie. La Presse canadienne.

Les traitements couramment prescrits pour le syndrome de la personne raide comprennent le diazépam, qui peut à la fois aider à soulager les spasmes musculaires et réduire l’anxiété sévère, ainsi que les relaxants musculaires et les médicaments anti-épileptiques comme la gabapentine.

Les spécialistes peuvent également procéder à un examen physique des muscles ou utiliser l’électromyographie (EMG) pour évaluer la fonction musculaire et neurologique.

Dalakas a déclaré que plus les patients sont diagnostiqués et traités tôt, meilleurs sont leurs résultats.

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News et de La Presse Canadienne