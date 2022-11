Syndrome de La Havane : un ancien juge de la CSC pour aider à régler les réclamations

L’ancien juge de la Cour suprême Thomas Cromwell servira de médiateur pour les réclamations contre le gouvernement fédéral de neuf membres de la famille de diplomates canadiens qui ont souffert de maladies inexpliquées à Cuba.

Le développement est une étape vers la résolution de certains éléments d’une action en Cour fédérale déposée en 2019 par des diplomates et des personnes à charge – qui comptent maintenant 18 plaignants – qui demandent des millions de dollars de dommages-intérêts au gouvernement canadien après être tombés mystérieusement malades alors qu’ils étaient en poste à La Havane.

Ils ont signalé des difficultés depuis 2017, notamment des maux de tête, des pertes de mémoire, une incapacité à se concentrer, des problèmes cognitifs et visuels, une sensibilité au bruit, des étourdissements, des nausées, des troubles du sommeil, des changements d’humeur et des saignements de nez.

En juillet de l’année dernière, Affaires mondiales Canada a déclaré que 15 Canadiens avaient reçu un diagnostic confirmé de «lésion cérébrale acquise».

Les parties ont convenu de la nomination de Cromwell, qui a siégé pendant huit ans au plus haut tribunal, en tant que médiateur lors d’une session qui devrait avoir lieu fin février ou début mars de l’année prochaine.

Cette décision fait suite aux directives de la Cour fédérale au début d’octobre sur les prochaines étapes de l’affaire.

Paul Miller et John Phillips, co-avocats des plaignants, ont déclaré dans une déclaration à La Presse canadienne qu’ils appréciaient que le gouvernement accepte de procéder à la médiation pour les réclamations de sept enfants et de deux conjoints qui ont subi des lésions cérébrales traumatiques à Cuba.

“Nos familles attendent depuis longtemps que cette affaire soit réglée. Elles continuent de souffrir des blessures qu’elles ont subies pendant leur séjour à Cuba, qui ont eu un impact direct et significatif sur leur vie, les enfants, leur enfance et leur éducation. “, ont déclaré Miller et Phillips.

“Nous nous attendons à ce que le gouvernement vienne à la table avec des propositions significatives et implorons le gouvernement d’élargir la médiation pour inclure l’ensemble du personnel gouvernemental qui a également subi de graves blessures à La Havane.”

Les diplomates affirment que le gouvernement canadien n’a pas réussi à les protéger, a caché des informations cruciales et a minimisé la gravité des risques. Le gouvernement a nié les actes répréhensibles et la négligence.

Les enquêtes canadiennes et américaines n’ont pas identifié la cause de bon nombre des maux, avec des théories allant des attaques sonores ciblées par un adversaire à la pulvérisation de pesticides.

Affaires mondiales Canada a refusé de répondre à des questions précises sur la médiation prévue.

Le ministère a déclaré dans une réponse par courrier électronique qu’il maintenait un protocole de sécurité strict pour répondre immédiatement à tout événement inhabituel ou symptôme de santé affectant les diplomates canadiens.

“Affaires mondiales Canada continue de surveiller la santé et la sécurité de son personnel diplomatique en poste à La Havane. Nous continuons également d’enquêter sur toutes les causes potentielles des symptômes de santé inconnus. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, nous ne pouvons pas commenter les détails des enquêtes en cours, cas individuels, ni sur des mesures de sécurité spécifiques. »

Le ministère a déclaré qu’il ne commenterait pas davantage étant donné que l’affaire est devant les tribunaux.

Plusieurs membres du personnel américain qui travaillaient à Cuba ont signalé des problèmes de santé similaires, communément appelés syndrome de La Havane. Plus récemment, des symptômes ont été signalés parmi le personnel américain dans des régions telles que Washington, l’Autriche et la Chine.

En octobre de l’année dernière, Affaires mondiales a envoyé un message à tout le personnel dans le monde, décrivant les symptômes et comment signaler les problèmes.

La GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité ont envoyé des messages similaires à leur personnel, selon le ministère.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 novembre 2022.