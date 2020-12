Une étude commandée par le gouvernement américain a révélé que l’énergie micro-ondes «dirigée» était la principale cause des symptômes mystérieux ressentis par le personnel américain stationné à Cuba et en Chine.

L’étude des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine (NASEM) a été commandée par le département d’État américain.

Dans son rapport, un groupe d’experts NASEM a conclu que les symptômes tels que les étourdissements, les maux de tête, la fatigue, les nausées, l’anxiété et la perte de mémoire ressentis par les diplomates américains étaient « Compatible avec les effets de l’énergie radiofréquence (RF) pulsée et dirigée. »

Dans l’ensemble, l’énergie RF pulsée dirigée, en particulier chez ceux qui présentent les manifestations précoces distinctes, semble être le mécanisme le plus plausible pour expliquer ces cas.

Le trouble vestibulaire appelé étourdissement postural-perceptional persistant (PPPD) a été nommé «Mécanisme de renforcement secondaire» chez certains patients présentant des symptômes chroniques.

Les experts n’ont pas non plus exclu d’autres raisons possibles, affirmant que la maladie aurait pu dans certains cas « Une multiplicité de facteurs. » Ils ont cependant trouvé «Aucune preuve convaincante» que les diplomates souffraient de pesticides pulvérisés à La Havane, et c’était « hautement improbable » qu’ils avaient été victimes du virus Zika.

Les pesticides ont été décrits comme la principale source des symptômes ressentis par les diplomates américains et canadiens à La Havane dans une étude de 2019 commandée par le gouvernement canadien et une étude israélienne distincte de la même année.

«Nous sommes heureux que ce rapport soit maintenant publié et que nous puissions compléter les données et les analyses susceptibles de nous aider à parvenir à une conclusion éventuelle sur ce qui s’est passé» a déclaré le département d’État dans un communiqué aux médias au sujet de l’étude NASEM.

Le personnel du gouvernement américain et leurs familles ont commencé à signaler des symptômes tels que des étourdissements, des douleurs auriculaires et des problèmes visuels alors qu’ils étaient en poste à La Havane fin 2016 et au consulat américain de Guangzhou dans le sud de la Chine au début de 2017. La mystérieuse maladie surnommée le «syndrome de La Havane» a suscité de nombreuses théories , allant de l’utilisation d’armes soniques et électromagnétiques à une infection inconnue et à une hystérie de masse.

