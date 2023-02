Syndrome de la fille chanceuse, manifestation et changement de marque de “The Secret”

Si 2020 était l’année où les TikTokers ont découvert Le secret – c’est-à-dire l’idée que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez si vous y croyez suffisamment – ​​puis les deux années qui ont suivi sont celles où ils ont essayé de le renommer en une pertinence perpétuelle. Sa refonte la plus récente est quelque chose d’assez inquiétant appelé «syndrome de la fille chanceuse», presque comme s’il s’agissait d’une maladie transmissible.

Le syndrome de la fille chanceuse, cependant, est le genre de maladie que vous voulez attraper. C’est exactement ce à quoi cela ressemble : un état d’être dans lequel tout se passe bien pour vous et où les opportunités tombent sur vos genoux, comme des billets d’un dollar qui pleuvent du ciel. (Le syndrome de la fille chanceuse, comme tant d’autres itérations de Le secret, se concentre fortement sur l’enrichissement et est largement pratiqué par les femmes.)

Selon l’un de ses transporteurs les plus célèbres, c’est ainsi que vous attrapez le syndrome de la fille chanceuse : “Je dis constamment : “De grandes choses m’arrivent toujours de manière inattendue””, explique la créatrice de contenu basée à New York, Laura Galebe, dans un message viral. TikTok à partir de décembre. “Le secret est d’assumer et d’y croire avant que la preuve concrète n’apparaisse. SOYEZ DÉLUSANT”, ajoute-t-elle dans sa légende.

Galebe, semble montrer son compte TikTok, a en effet de la chance selon la plupart des mesures. Elle a plus de 170 000 abonnés et un gestionnaire de talents, reçoit régulièrement des cadeaux de publicistes dans l’espoir qu’elle fera la promotion de leurs produits, et passe une grande partie de son temps sur des pratiques d’auto-soins coûteuses – se faire bronzer en spray, se remplir le visage ou se coiffer et extensions de cils – tout en donnant des conseils sur “comment repérer des amis peu sûrs”. (C’est pour que vous puissiez éviter «l’énergie négative», pas pour essayer de les faire se sentir mieux.)

Quel syndrome de la chanceuse – et Le secret, et la « loi de l’attraction » ou la « loi de l’assomption », et l’évangile de la prospérité, et toutes les autres branches de ce type de pensée du Nouvel Âge – revient en réalité à, cependant, se « manifeste », ou la pratique d’écrire à plusieurs reprises ou dire des déclarations déclaratives dans l’espoir qu’elles deviendront bientôt vraies. “Les choses fonctionnent toujours pour moi, peu importe à quoi ça ressemble à un moment donné” est un mantra populaire pour le syndrome de la fille chanceuse. “Cet univers est truqué en ma faveur” en est un autre. Les commentaires sur ces vidéos ont tendance à être d’autres personnes répétant les phrases et ajoutant leur propre style, souvent avec des émoticônes de trèfle ou de mauvais œil.

Il est clair que l’éruption de vidéos sur le syndrome de la fille chanceuse au cours des deux derniers mois ne se limite pas à diffuser de l'”énergie positive” ou des conseils de journalisation : ce sont des appâts à l’engagement. Les créateurs spécialisés dans la spiritualité New Age ne peuvent pas continuer à faire la même vidéo sur le fonctionnement de la manifestation ou pourquoi vous devriez lire Le secret; une fois que les recherches Google pour “manifestation” ont atteint leur pic pandémique en juillet 2020, les TikTokers ont dû trouver de nouvelles façons de se démarquer des montagnes d’autres conseils de manifestation et de sons viraux qui tourmentaient l’application.

Les humains ont toujours aimé baptiser d’anciens concepts avec de nouveaux noms pour les rendre plus excitants, mais aucune avancée technologique n’a accéléré ce processus comme TikTok. Considérez le grand nombre de termes que les TikTokers ont inventés pour décrire ce qui est essentiellement le même genre de femme privilégiée, belle et mince (« That Girl », « vanilla girl », « VSCO girl », « warm girl », « cold girl »). », « coconut girl », pour n’en nommer que quelques-unes), les micro-tendances de plus en plus spécialisées qui se résument toutes à la nostalgie des adolescents, ou les styles de maquillage en constante évolution et les tendances de la chirurgie plastique qui donnent de nouveaux noms (« yeux de renard » contre « yeux de chiot ». ” vs. “yeux de sirène”) à l’esthétique des médias sociaux déjà en vue. Autre exemple : en 2021, un TikToker a réalisé une vidéo sur “cheugy”, un mot qu’elle et ses amis ont utilisé pour décrire quelque chose de basique ou démodé – des mots anglais que nous avons déjà et que nous utilisons – et le terme est devenu l’actualité nationale pendant des mois. C’est l’importance de la nouveauté dans l’économie de l’attention : n’importe quoi, peu importe à quel point il est hors de propos, de niche ou insignifiant, peut devenir l’histoire principale du jour tant qu’il est commercialisé comme quelque chose de nouveau.

C’est en quelque sorte le principe directeur de tous les médias (il y a une raison pour laquelle on l’appelle “actualités”, après tout), mais c’est pratiquement synonyme de TikTok, le meilleur et le plus efficace indicateur de l’économie d’attention que nous avons. Au cours des dernières années, les TikTokers ont appris à faire en sorte que même les idées les plus anciennes et les plus anciennes semblent soudainement urgentes, en utilisant une astuce simple : donnez-lui un nouveau nom. C’est de la vente paresseuse à son meilleur, mais cela fonctionne et cela crée un cycle dans lequel, une fois que la nouvelle chose devient virale, vous pouvez en tirer parti pour vendre encore plus que des vidéos.

Il y a maintenant au moins une chanson virale sur le syndrome de la chanceuse ; dans le TikTok, le chanteur le présente en disant: “Je vous promets que vous attraperez le syndrome de la fille chanceuse si vous écoutez ça tous les matins.” Une recherche de “syndrome de la fille chanceuse” sur Amazon génère déjà au moins une douzaine de livres électroniques et de modèles de journaux à vendre, et j’ai reçu plusieurs e-mails de publicistes me demandant si j’aimerais parler à leur client du concept.

Pour la plupart, cependant, ce que vendent les vidéos sur le syndrome de la fille chanceuse, c’est l’idée que leurs créateurs sont des experts du style de vie, des gens qui valent la peine d’être suivis si vous voulez plus d’argent, plus de succès, plus d’amour, plus de bonheur. Il convient de mentionner, comme d’autres sur TikTok l’ont noté, que ces vidéos sont presque toujours axées sur l’amélioration de soi et l’augmentation de sa chance individuelle au détriment des autres, et ignorent complètement les barrières structurelles, la communauté ou le privilège des créateurs, beaucoup dont des femmes jeunes et attirantes avec un large public et des entreprises à promouvoir. (Mais, si vous avez entendu parler de Le secret, vous le saviez déjà.)

Il est difficile de blâmer les praticiens de la manifestation ou du syndrome de la fille chanceuse de s’efforcer d’obtenir mieux que ce qu’ils ont, d’autant plus que nous semblons tous avoir moins de tout. Cette façon de penser, comme l’a soutenu Lauren Berlant dans Optimisme cruel, a prévalu depuis les années 1980, alors que l’ascension sociale et le rêve américain devenaient paradoxalement plus difficiles à réaliser et plus possibles que jamais. Sur Internet, nous sommes entourés de personnes qui ont, ou du moins semblent avoir, beaucoup plus de chance que nous : plus riches, plus belles, plus intelligentes, plus aimées. Nous regardons des gens prétendre gagner de l’argent pendant leur sommeil avec des “revenus passifs” ou tomber amoureux parce qu’ils l’ont manifesté, des gens dont les vidéos deviennent virales parce que le fantasme qu’ils vendent est si séduisant. « Je suis payé pour exister. La richesse est mon droit d’aînesse », déclare TikToker, un syndrome de la fille chanceuse populaire, alors qu’elle montre ses affirmations quotidiennes. “Dites cette affirmation pendant 21 jours et regardez combien d’argent vous arrive.” “Déjà 2 000 dollars”, a commenté une personne.

À qui ça fait mal, vraiment ? Qu’importe si quelqu’un se répète qu’il gagne de l’argent simplement en existant ou que sa raison d’être sur terre est de gagner le plus d’argent possible ? Personne, probablement, sauf si vous suivez l’idée jusqu’à sa conclusion logique : que tous les maux de la société sont la responsabilité d’individus, dont la souffrance et le malheur sont la responsabilité de leur propre incapacité à penser suffisamment positivement. Il semble peu probable que l’un de ces influenceurs manifestes croit vraiment à l’horrible suggestion selon laquelle, par exemple, les patients atteints de cancer ont eux-mêmes provoqué leur maladie (bien que beaucoup de gens l’ont cru et continuent de le croire). Pour la plupart, ce sont des jeunes femmes qui espèrent des objectifs plus modestes : obtenir une augmentation ou un coup de cœur pour leur répondre par SMS.

Cela ne fait jamais de mal d’être curieux, cependant. Lorsque vous rencontrez un nouveau terme brillant sur TikTok, cela vaut la peine de se demander d’où il vient et si la personne qui l’utilise est quelqu’un qui mérite d’être écouté. Souvent, ce n’est pas qu’ils vivent mieux que vous ; ils sont juste meilleurs pour le commercialiser.

