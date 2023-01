“Syndrome de la fille chanceuse”: cette nouvelle tendance TikTok fonctionne-t-elle réellement?

Je suis une fille chanceuse. Ou du moins c’est ce que je me dis depuis que je suis tombé sur le dernier hashtag viral de TikTok, Syndrome de la fille chanceusequi compte plus de 102 millions de vues.

Le concept est simple : dites-vous que vous avez de la chance, tellement de chance que seules de bonnes choses vous arrivent. Alors tous vos rêves deviennent réalité !

D’accord, cela pourrait être exagéré. Cependant, des milliers de personnes sur TikTok ont publié des vidéos sur la façon dont cette stratégie de manifestation a changé leur vie, leur apportant de nouvelles opportunités auxquelles ils ne s’attendaient pas. La manifestation est le concept de penser les choses en étant – en croyant suffisamment quelque chose, cela se produira.

Bien que vous ne puissiez pas avoir la chance de gagner à la loterie, vous pouvez utiliser cette technique pour modifier vos croyances et éliminer le biais de négativité qui ne vous sert plus. Voici ce qu’il faut savoir sur les affirmations positives et comment elles peuvent améliorer votre estime de soi et améliorez votre santé mentale.

Le syndrome de Lucky Girl fonctionne-t-il vraiment ?

Lucky Girl Syndrome n’est pas un nouveau concept. C’est un système de affirmation positive et utilise certains des principes utilisés dans thérapie cognitivo-comportementale – qui dit que vos pensées, vos émotions et vos comportements sont tous liés et s’influencent mutuellement.

CBT enseigne que la pensée négative s’apprend et donc modifiable. Tout ce que vous avez à faire est d’accepter que l’interprétation négative des situations a un impact sur vos sentiments et vos actions. Ensuite, faites un effort pour aborder les choses avec un état d’esprit positif. C’est ce que le syndrome de Lucky Girl exploite.

En vous disant que vous avez de la chance et que seules les meilleures choses vous arrivent, vous commencez à vous sentir plus confiant et heureux. Puis, à mesure que votre perception change, votre comportement suit.

Le hic, c’est que vous devez associer des sentiments positifs à ce que vous dites. Il ne suffit pas de le dire ; tu dois le sentir. Attachement sentiments positifs à l’information crée des voies neuronales heureuses dans le cerveau, ce qui conduit finalement à un changement de comportement. Plus ces voies neuronales sont fortes, plus il sera facile de se sentir heureux et confiant.

Des études ont montré que les affirmations de soi ont plusieurs avantages pour la santé mentale :

Renforcer la confiance et l’estime de soi

Vous faire sentir en contrôle

Bonne humeur et bonheur général

Diminuer le stress

Motivation accrue pour les solutions

Mémoire améliorée

Tim Robberts/Getty Images



Affirmations positives courantes pour améliorer votre santé mentale

Vous devez trouver une affirmation (ou une liste d’affirmations) qui fonctionne pour vous – tout le monde n’est pas une fille chanceuse. Votre affirmation peut être n’importe quoi. Cependant, il est préférable de les rendre aussi spécifiques que possible à vous et à vos valeurs. Les affirmations d’autocollant de pare-chocs sont plus difficiles à trouver un sens.

Conseils pour créer votre affirmation :

Concentrez-vous sur le langage positif : Vous voulez que vos affirmations soient aussi stimulantes que possible. Au lieu de dire « je n’échouerai plus », dites « je réussirai ».

: Vous voulez que vos affirmations soient aussi stimulantes que possible. Au lieu de dire « je n’échouerai plus », dites « je réussirai ». Utilisez le présent : Les affirmations utilisées au présent sont plus ancrées et efficaces. Par exemple, dites « je suis en paix » plutôt que « je serai en paix ».

: Les affirmations utilisées au présent sont plus ancrées et efficaces. Par exemple, dites « je suis en paix » plutôt que « je serai en paix ». Soyez bref et précis : Une bonne affirmation est courte et douce. Essayez de rendre votre affirmation aussi concise que possible.

4 façons d’utiliser les affirmations positives pour la santé mentale

Parlons de la façon de faire fonctionner les affirmations pour vous. Rappelez-vous, ils ne sont pas magiques et ne résoudront pas toutes les situations. Cependant, ils sont un outil utile pour traverser les moments difficiles et booster votre bonheur.

Entraînez-vous à les utiliser

Une fois que vous avez trouvé les affirmations que vous voulez utiliser, soyez intentionnel de penser positivement pendant que vous les prononcez. Ils ne signifieront rien si vous vous contentez de les dire, leur associer des sentiments positifs est essentiel.

Pratiquer des affirmations quotidiennes peut être un peu bizarre au début, mais tenez-vous-y. Si vous ne voulez pas vous regarder dans le miroir et les dire à haute voix, essayez de les répéter dans votre tête ou les écrire sur un post-it que vous regardez. Certains utilisent même des mémos vocaux qu’ils peuvent écouter.

Essayez de dire vos affirmations lorsque vous vous levez et que vous vous endormez pour commencer. Ensuite, commencez à les utiliser plus souvent à mesure que vous vous sentez plus à l’aise.

Être réaliste

Les affirmations peuvent renforcer votre confiance et vous aider à mener une vie plus heureuse, bien que cela ne se produise pas du jour au lendemain. Vous devez vous attendre à ce que ce soit un processus, et vos affirmations doivent en tenir compte. Concentrez-vous sur votre croissance, pas sur le résultat, pour éviter la déception et l’épuisement professionnel.

Limiter vos affirmations à un objectif à la fois est également une bonne idée. De cette façon, vous ne submergez-vous avec trop de choses à réaliser.

Images à demi-point / Getty Images



Combinez les affirmations avec d’autres stratégies d’auto-assistance

Comme nous l’avons mentionné, les affirmations ne signifient pas grand-chose sans la pensée positive. Cependant, vous pouvez ajouter d’autres stratégies d’auto-assistance pour renforcer vos affirmations. Utilisez l’établissement d’objectifs et la visualisation pour affiner vos affirmations et vous assurer qu’elles vous aident dans votre parcours de bien-être.

De plus, vous pouvez pratiquer vos affirmations pendant que vous utilisez exercices de respiration pour passer au niveau supérieur. Il a été démontré que la respiration réduit anxiété et améliorer la fonction cognitive. Vous pouvez également ajouter des affirmations à votre séances de méditation.

Ne tombez pas dans la positivité toxique

C’est peut-être là que certaines personnes poussent un peu trop loin le syndrome de Lucky Girl. Les affirmations ne doivent jamais vous amener à nier la réalité. Ce n’est pas une façon saine de faire face.

Assurez-vous que vos affirmations reconnaissent votre situation et vous permettent de vous y retrouver. Éviter les sentiments négatifs ne les traite pas. Les affirmations ne fonctionnent que si vous pouvez y croire et y trouver un sens. Si vous ne le faites pas, vous vous bombarderez de positivité toxique qui pourrait vous aggraver.

Trop long; n’a pas lu ?

Lucky Girl Syndrome n’est pas seulement une tendance ; c’est aussi connu comme une affirmation par tous ceux qui ne sont pas sur TikTok. Les affirmations sont un outil de bien-être valable pour recadrer votre pensée, sentiments et comportements. Non, ce ne sont pas des souhaits magiques, mais ce sont de petites choses qui peuvent faire une grande différence dans votre estime de soi et bonheur.

Rappelez-vous, soyez aussi précis que possible dans vos affirmations, gardez-les courtes et respectez-les.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.