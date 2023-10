Syndicats du secteur public québécois : un fort soutien aux mandats de grève

Les travailleurs du secteur public du Québec continuent d’appuyer fortement leurs syndicats pour qu’ils se mettent en grève s’ils ne parviennent pas à négocier avec succès de nouvelles conventions collectives avec le gouvernement provincial, ont déclaré les fédérations à peu près à mi-chemin du processus de vote.

Les quatre syndicats, qui représentent environ 420 000 travailleurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, affirment que plus de 90 pour cent des membres qui ont participé aux votes ont soutenu un mandat de grève.

Les groupes syndicaux, qui travaillent ensemble, demandent à leurs membres de soutenir les mandats de grève depuis la mi-septembre, le vote devant se poursuivre jusqu’au 13 octobre.

Une grève illimitée serait précédée de plusieurs jours de grève.

La Centrale des syndicats du Québec, qui représente la plupart des enseignants des écoles primaires et secondaires de la province ainsi que d’autres professionnels de l’éducation et du personnel de soutien, a déclaré qu’environ 50 de ses syndicats avaient tenu des réunions et que le soutien à un mandat de grève était généralement supérieur à 90 pour cent. .

Plusieurs sections locales ont voté à l’unanimité en faveur d’un mandat de grève, a indiqué la CSQ, avec le taux de soutien le plus faible parmi les professionnels de l’éducation à Rivière-du-Loup, au Québec, où 83 pour cent des membres ont appuyé une éventuelle action de travail.

«Quand on dit que les attentes des travailleurs sont élevées, les résultats qui arrivent confirment ce qu’on entend sur le terrain», a déclaré le président de la CSQ, Éric Gingras, ajoutant que les résultats intérimaires suggèrent que les membres appuient «massivement» l’approche de la fédération dans les négociations avec le syndicat. province.

La Confédération des syndicats nationaux, qui représente les aides-soignants et autres personnels de soutien aux soins de santé et à l’éducation, a déclaré que le soutien à un mandat de grève a atteint une moyenne de 92,6 pour cent lors des 50 réunions tenues jusqu’à présent.

« Avec des chiffres aussi élevés, avec des taux de participation aussi élevés, cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu ça. C’est certainement un signe de l’état d’esprit de nos membres. Ils n’ont rien à perdre, ils sont en colère et ils veulent tout faire. le chemin», a déclaré François Enault, vice-président de la CSN responsable des négociations dans le secteur public.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui compte parmi ses membres des technologues médicaux, des psychothérapeutes et d’autres professionnels œuvrant dans les soins de santé et les services sociaux, a déclaré que ses membres avaient voté en faveur du mandat de grève par une moyenne de 96,7 pour cent.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, qui représente des milliers d’aides-soignants et d’autres personnels de santé et de soutien à l’éducation, a déclaré qu’environ un quart de ses sections locales avaient tenu des votes et que plus de 95 pour cent des membres avaient voté en faveur du mandat de grève. .

«Ce 95 pour cent plus (vote) démontre clairement la colère de nos membres face à l’offre insultante et arrogante du gouvernement de 9 pour cent sur cinq ans», a déclaré la présidente de la FTQ, Magali Picard, ajoutant que les négociations surviennent au moment où le gouvernement provincial dépense des milliards de dollars en subventions destinées à créer des emplois que le premier ministre François Legault a décrit comme étant passionnants et bien rémunérés.

« Les emplois dans notre monde sont passionnants, mais pas bien rémunérés et surtout pas stimulants » dans les conditions actuelles, a déclaré Picard.

Les travailleurs réclament des augmentations de salaire d’au moins 100 dollars par semaine cette année, avec d’autres augmentations au cours des deux prochaines années.

Les conventions collectives des syndicats ont expiré en mars dernier.

Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor, a déclaré la semaine dernière espérer qu’une entente soit conclue avant la fin de l’année et a demandé aux syndicats de réduire le nombre de leurs revendications.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 1er octobre 2023.