Syndicat: les ambulanciers licenciés n’ont pas obtenu suffisamment d’informations dans la réponse de Nichols

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Le chef d’un syndicat représentant la majeure partie du service d’incendie de Memphis a déclaré que trois employés licenciés après la mort de Tire Nichols n’avaient pas reçu suffisamment d’informations lorsqu’ils ont répondu à l’appel à l’aide médicale.

Thomas Malone, président de la Memphis Fire Fighters Association, a également écrit dans une lettre aux membres du conseil municipal que des informations avaient été dissimulées à ces premiers intervenants par des personnes sur les lieux.

Nichols, qui est noir, a été battu par la police de Memphis après avoir été arrêté le 7 janvier pour une infraction présumée au code de la route. Cependant, le chef de la police Cerelyn “CJ” Davis a déclaré que les images rendues publiques ne montraient pas du tout pourquoi Nichols avait été arrêté.

Le chef syndical est venu à la défense du service d’incendie dans son ensemble, affirmant que ses plus de 1 600 employés “servent cette ville et ses citoyens avec un but et une intention chaque jour”.

Le Daily Memphian a rapporté et publié une copie de la lettre, qui dit “qu’il est impossible qu’un membre soit vraiment préparé à une situation qui s’est produite le 7 janvier 2023”.

“Nos membres n’ont pas reçu d’informations adéquates lors de l’envoi ou à l’arrivée sur les lieux”, a écrit Malone. “Très franchement, il y avait des informations retenues par ceux qui étaient déjà sur les lieux, ce qui a amené nos membres à gérer les choses différemment qu’ils n’auraient dû.”

Trois employés des pompiers ont été licenciés après la mort de Nichols. Au total, 13 policiers ont été sanctionnés ou font l’objet d’une enquête pour leur rôle dans la mort de Nichols. Six ont été licenciés et cinq d’entre eux sont accusés de meurtre. Deux adjoints du shérif du comté de Shelby ont également été suspendus.

Deux des anciens employés des pompiers, EMT Robert Long et EMT avancé JaMichael Sandridge, ont vu leur licence professionnelle suspendue par une commission médicale de l’État. Le lieutenant Michelle Whitaker était le troisième employé licencié. Sa licence n’a pas été envisagée pour suspension, bien que les membres du conseil d’administration des services médicaux d’urgence de l’État aient déclaré que d’autres actions pourraient suivre.

La porte-parole de la ville de Memphis, Arlenia Cole, a déclaré au Daily Memphian que les trois anciens employés des pompiers avaient fait appel de leur licenciement.

Le chef des pompiers Gina Sweat a déclaré que le département avait reçu un appel de la police après que quelqu’un ait été aspergé de gaz poivré. Lorsque les travailleurs sont arrivés à 20h41, Nichols a été menotté au sol et effondré contre une voiture de police, selon le communiqué.

Long et Sandridge, sur la base de la nature de l’appel et des informations qui leur ont été communiquées par la police, “n’ont pas procédé à une évaluation adéquate du patient de M. Nichols”, indique le communiqué. Whitaker est resté dans le véhicule avec le chauffeur lors de la réponse au passage à tabac de Nichols, a indiqué le département.

Une ambulance a été appelée et elle est arrivée à 20h55, selon le communiqué. Une unité d’urgence s’est occupée de Nichols et est partie à l’hôpital avec lui à 21h08, soit 27 minutes après l’arrivée de Long, Sandridge et Whitaker, ont indiqué des responsables. Nichols est mort trois jours plus tard.

Une enquête a déterminé que les trois ont violé plusieurs politiques et protocoles, selon le communiqué.

“Ils réagissaient à ce qu’ils voyaient, à ce qu’on leur disait sur les lieux”, a récemment déclaré Sweat aux membres du conseil municipal. “De toute évidence, ils n’ont pas performé au niveau auquel nous nous attendons, ou que les citoyens de Memphis méritent.”

Avant de suspendre les licences de Long et Sandridge au début du mois, le conseil d’administration de l’EMS de l’État a visionné 19 minutes de vidéo de surveillance montrant les deux premiers intervenants alors qu’ils ne s’occupaient pas de Nichols, qui ne pouvait pas rester assis contre le côté du véhicule, allongé plusieurs fois sur le sol.

Sullivan Smith, membre du conseil d’administration de l’EMS, a déclaré qu’il était “évident même pour un profane” que Nichols “était dans une détresse terrible et avait besoin d’aide”.

The Associated Press