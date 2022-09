Alors que Penticton se dirige vers une saison d’élections municipales, la rhétorique sur la sécurité publique a commencé, mais il manque un aspect clé; le service d’incendie local.

S’adressant au chef du syndicat des pompiers de Penticton, Curtis Gibbons a déclaré que le besoin de pompiers supplémentaires est criant et ne fera probablement qu’empirer.

« Nous avons besoin d’un meilleur financement, et nous en avons besoin le plus tôt possible parce que les gars s’épuisent et qu’ils s’épuisent », a déclaré Gibbons.

Gibbons, un vétéran de 14 ans du département, est le président de la branche de Penticton de l’Association internationale des pompiers.

Penticton n’est pas la première communauté à soulever ce problème. Une lettre d’un pompier à la retraite de Kelowna a été distribuée à la ville et aux médias en avril, expliquant que le service manquait brutalement de personnel lorsqu’il s’agissait de combattre un incendie de grande hauteur.

L’un des principaux besoins de financement concerne la dotation brute du ministère. Actuellement, le département équipe ses véhicules de trois pompiers par moteur.

Le chef des pompiers Larry Watkinson est au courant de la situation en matière de dotation et il convient avec le syndicat qu’il faut embaucher plus de pompiers. Il a admis que la croissance du département n’a pas été aussi rapide que le syndicat l’aurait souhaité. Avec le conseil municipal actuel, par exemple, il a dit qu’ils étaient prêts à accepter son argumentaire pour faire venir un pompier supplémentaire par an.

« Je peux sympathiser avec le syndicat. Honnêtement, ils ont eu des difficultés et étaient en retard des années avant mon arrivée et je pense que nous avons maintenant un conseil qui nous écoute et fait confiance à leur chef pour prendre de bonnes décisions tactiques en matière de dotation, pas seulement parce que la construction de l’empire », a déclaré Watkinson. . “Nous avançons et il s’agit simplement d’arriver à un domaine où la communauté peut l’absorber politiquement et financièrement.”

Avec trois pompiers par moteur, lorsque les équipes arrivent sur les lieux d’un incendie de structure, elles ne peuvent pas entrer immédiatement dans le bâtiment jusqu’à ce qu’un deuxième moteur arrive afin de fournir suffisamment de membres pour une intervention en toute sécurité.

Le département dispose actuellement d’un financement pour 36 employés, dont 37 en 2023 pour le moment. Cela laisse encore le ministère en deçà du minimum de 40 qui répondrait à ce qui est considéré comme la norme nationale.

“Nous devons avoir une réponse à deux véhicules pour avoir suffisamment de pompiers sur place pour entrer, si nous devons combattre le feu de l’intérieur ou pour sauver les personnes qui sont piégées”, a déclaré Gibbons. “Quand le feu est au milieu de la ville, ce n’est pas une si mauvaise chose lorsque les deux stations convergent, mais quand ce n’est pas au milieu, cela pose un défi.”

Penticton devrait également faire construire d’autres gratte-ciel dans un proche avenir.

“Une première réponse d’alarme à un incendie dans un gratte-ciel, c’est sept étages et plus, le premier appel concerne 43 pompiers”, a déclaré Gibbons. “Il y a un saut énorme en raison du nombre de tâches critiques qui doivent être accomplies dans les premières minutes de l’incendie.”

Le département est déjà prêt à se doter d’un deuxième camion-échelle en 2023 afin de répondre aux besoins en équipement du nombre croissant de gratte-ciel dans la communauté.

Watkinson a souligné la capacité du département à appeler et à rappeler des pompiers de carrière, ainsi que des ressources auxiliaires, pour fournir plus de corps dans le cas d’incendies aussi rares et plus compliqués.

Au-delà de la réponse tactique, l’un des plus gros problèmes que Gibbons a soulignés pour l’épuisement professionnel auquel le département est confronté est le nombre d’appels médicaux auxquels le département est envoyé.

Le ministère avait déjà réduit précédemment les appels auxquels ils répondaient, les limitant uniquement à la plus haute importance des codes BC Ambulance et aux appels où il y avait plus de 10 minutes de retard pour une ambulance.

“Cela a fait baisser notre volume d’appels d’environ 1 000 appels et l’année dernière, nous avons augmenté notre volume d’appels de 1 000”, a déclaré Gibbons. “Je pense que cela fait partie intégrante de ce que tout le monde voit et vit avec la crise des opioïdes, couplée au problème de l’itinérance que nous avons ici en ville.”

Bien que le service d’incendie ne puisse rien faire pour remédier aux problèmes de personnel qui affectent les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ou au nombre de surdoses dans la rue, le nombre de personnel est celui que Gibbons considère comme quelque chose qui peut être résolu. Il espère qu’en le faisant savoir, le public pourra amener la ville à fournir plus de financement que pour un seul nouveau membre du personnel par an au département.

En fin de compte, Watkinson a souligné la volonté du maire et du conseil, ainsi que des contribuables qui les élisent, comme étant ceux qui détiennent la clé de la dotation en personnel du ministère.

« Un nouveau pompier [full-time equivalent] équivaut à une augmentation du taux d’imposition d’environ 0,5 %, alors quand vous pensez à une augmentation d’impôt de 2,5 %, et nous avons l’un des budgets les plus importants de la ville, je suis conscient de cela.

“Je ne sais pas si nous arriverons un jour à un monde parfait avec le potentiel fiscal pour la communauté.”

