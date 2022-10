syndicat – Kelowna Capital News

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un programme visant à réduire la violence contre les travailleurs de la santé dans 26 hôpitaux et établissements de santé mentale de la province.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que 320 agents des services de protection et 14 personnes chargées de prévenir la violence seront embauchés pour améliorer la sécurité des infirmières et des autres personnels de santé ainsi que des patients et du public.

Il dit que depuis l’été 2021, plus de 4 400 incidents de violence signalés se sont produits, entraînant environ 7 millions de dollars en réclamations pour perte de temps des employés, mais l’impact sur les travailleurs ne peut être quantifié en dollars.

Le BC Nurses Union réclame de meilleures mesures de protection pour ses membres depuis au moins 30 ans.

Son président, Aman Grewal, affirme que les infirmières sont frappées à coups de poing, de pied, empoignées et harcelées verbalement et sexuellement dans des lieux de travail de plus en plus dangereux, où les taux de blessures sont sous-déclarés et plus élevés que ceux affectant les premiers intervenants.

Grewal dit que le stress et la peur au travail ont été aggravés en raison du manque de personnel alors que les gens s’en prennent aux infirmières pour tout, des longues listes d’attente aux chirurgies annulées.

